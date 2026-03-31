70% россиян уверены в надёжности своих паролей — но у каждого третьего взламывали аккаунт

70% россиян уверены, что их пароли сложно взломать, следует из исследования производителя электроники HONOR. При этом почти 30% уже сталкивались со взломом аккаунтов, а ещё 26% замечали подозрительные попытки входа. Несмотря на это, многие продолжают использовать простые или повторяющиеся пароли — от «qwerty» до одинаковых комбинаций для разных сервисов.

Мужчины чаще женщин считают свои пароли надёжными

По данным HONOR, 70,1% считают свои пароли надёжными, а 13,7% — полностью защищёнными. При этом 16,2% признают, что их данные могут быть уязвимы.

Мужчины чаще уверены в безопасности своих паролей: только 12,9% считают их уязвимыми, тогда как среди женщин таких 19,3%. Одновременно почти треть пользователей уже сталкивалась со взломом.

Пользователи продолжают устанавливать простые пароли

По данным HONOR, 12% россиян используют простые комбинации вроде «admin», «qwerty» или прямые последовательности цифр. Ещё 8,3% выбирают имя, фамилию или кличку питомца. 37,4% используют сложные случайные пароли, а 20,4% комбинируют осмысленные слова с заменой букв на цифры.

Однако 30,3% пользователей устанавливают уникальные пароли для каждого сервиса, а 16,9% меняют их только для важных аккаунтов. 15,8% продолжают использовать один пароль для всех сервисов, а ещё 37% обходятся 2–4 комбинациями.

Более половины не записывают пароли и полагаются на память

Большинство россиян (59%) держат пароли в памяти. Ещё 29,3% записывают их на бумаге, 22,9% используют автозаполнение, 13% хранят в заметках на телефоне, а 7,6% — в файлах на компьютере.

При этом 5,8% регулярно забывают пароли, а 42,6% — время от времени. Только 28,7% заявили, что никогда не сталкивались с этой проблемой.

24,2% теряли доступ к соцсетям или почте, 11,7% — к онлайн-банку. Ещё 7,6% забывали пароль от криптокошелька с деньгами. 18,5% теряли доступ, но быстро восстанавливали его.

Только треть комбинирует пароли с биометрией

В приложениях 61,3% пользователей продолжают использовать пароли и пин-коды. 23,2% комбинируют их с биометрией, и только 15,5% полностью отказались от ручного ввода.

29,2% сталкивались с тем, что сканер лица не работает на улице при плохой погоде, 17,3% — с проблемами из-за очков или маски, 15,6% — из-за изменений внешности, а 22% — со сбоями системы.

13,6% уверены, что пароль остаётся более надёжным способом защиты.