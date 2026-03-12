73% промышленных компаний в России ждут подорожания производства: среди других вызовов рынка — высокая конкуренция

73% промышленных компаний в России считают увеличение себестоимости продукции главным вызовом для бизнеса в 2026 году, показало исследование Dинамики, FAVES Communications и Московской торгово-промышленной палаты. Среди других проблем рынка — усиление конкуренции и изменение поведения клиентов. Чтобы справиться с новыми условиями, бизнес автоматизирует внутренние процессы и внедряет ИТ-решения.

Рост себестоимости и конкуренции — главные риски

Ключевым испытанием для промышленного бизнеса в 2026 году станет рост себестоимости продукции — так считают 73% крупных предприятий, 74% средних и 64% малых компаний. Среди основных причин — изменения налоговой политики, рост логистических расходов и подорожание сырья.

Вторым значимым вызовом бизнес считает усиление конкуренции. Этот фактор отметили 71% крупных компаний, однако среди среднего бизнеса его выделили только 48%, а среди малого — 44%. При этом конкуренция остаётся и главным барьером развития: его назвали 66% крупных предприятий, 44% средних и 64% малых компаний.

Третьим важным вызовом становится изменение потребностей клиентов. На него указали 69% крупных компаний, 41% средних и 31% малых предприятий.

Авторы исследования отмечают: бизнес оказался в ситуации, когда одновременно усилились макроэкономическая нестабильность, цифровая трансформация и изменения в поведении клиентов. Это влияет как на B2C-, так и на B2B-рынок и требует пересмотра маркетинговых и коммуникационных стратегий.

Крупные предприятия сильнее боятся экономической нестабильности

Технологические изменения — включая распространение нейросетей, Big Data и других цифровых решений — не вошли в тройку главных вызовов отрасли. При этом значимость цифровой трансформации увеличивается по мере роста бизнеса. Среди ключевых вызовов её отмечают 58% крупных предприятий, 37% средних и 14% малых компаний.

Экономическая волатильность также остаётся значимым фактором риска. Наиболее чувствительными к ней оказываются крупные предприятия: 73% из них отмечают влияние макроэкономических колебаний, валютных рисков и изменений регулирования. Среди средних компаний этот показатель составляет 48%, среди малых — 36%.

Снижение спроса чаще всего отмечают малые и средние компании — 36% и 37% соответственно. Дефицит кадров наиболее заметен в среднем бизнесе: о нём сообщили 37% предприятий.

Крупные компании сосредоточатся на повышении эффективности бизнес-процессов

В ответ на новые вызовы компании корректируют стратегии развития. Крупные предприятия планируют сосредоточиться на:

— повышении операционной эффективности — 71%;

— внедрении IT-решений и автоматизации — 69%;

— расширении продуктовой линейки — 64%;

— выходе на новые рынки — 62%.

Средний бизнес чаще всего делает ставку на запуск новых продуктов и расширение производственных мощностей — оба направления назвали 56% компаний. Малые предприятия в первую очередь планируют выход на новые рынки (39%) и повышение операционной эффективности (36%).

По оценке экспертов, усиление конкуренции и поиск новых рынков потребуют от компаний пересмотра маркетинговых стратегий. В B2B-секторе всё большую роль начинают играть дифференциация продукта, уровень сервиса и экспертность компаний, что становится важным фактором роста и узнаваемости брендов.