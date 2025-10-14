75% миллениалов и зумеров не доверяют начальству

При этом больше половины опрошенных хотя бы раз сталкивались с недобросовестными действиями со стороны работодателя, показало исследование HR Lab и «Академии Здоровья» для аналитического центра «АльфаСтрахование». Большинство сотрудников сталкиваются с нехваткой прозрачности в рабочих процессах, переработками и неуверенностью в завтрашнем дне.

Почему сотрудники теряют доверие

Главной причиной недоверия остаются задержки заработной платы — на это указали 41% участников опроса. Люди опасаются не столько разовых нарушений, сколько систематических сбоев, которые подрывают уверенность в компании. Почти треть (36%) жалуются на непрозрачные правила начисления премий и бонусов, ещё 29% — на страх внезапного увольнения без объяснения причин.

Нередко недоверие вызывают и организационные проблемы. Каждый четвёртый респондент отметил рост нагрузки без увеличения оплаты, а пятая часть — нарушение условий трудового договора. Отдельно упоминались давление со стороны руководства и неэтичное поведение менеджеров, что особенно снижает вовлечённость персонала в работу.

Финансовая нестабильность — главный страх работников

Больше всего россияне боятся потерять основное место работы и стабильный доход — об этом заявили 46% опрошенных. Вторая по значимости тревога связана с ухудшением условий труда: треть участников боятся сокращения соцпакета, отмены льгот и других форм экономии на сотрудниках. Ещё четверть респондентов опасаются закрытия компании, особенно в частном секторе.

Помимо этого, 28% работников беспокоит давление руководства и угрозы увольнения, а 18% — «серые» схемы оплаты, когда официально выплачивается только часть дохода. Более половины россиян (54%) признались, что уже сталкивались с недобросовестными действиями работодателей — чаще всего с задержками зарплаты или изменением условий договора после выхода на работу.

Молодые поколения доверяют меньше всего

Исследование показало: уровень доверия к работодателям сильно зависит от возраста. Среди россиян младше 30 лет лишь четверть доверяют своему работодателю, тогда как среди сотрудников старше 45 лет этот показатель почти в полтора раза выше — 39%. Молодые специалисты не готовы мириться с нарушением договорённостей и быстрее теряют доверие после первых негативных эпизодов.

Подобное поведение объясняется разницей в ожиданиях. Старшее поколение больше ценит стабильность и готово терпеть мелкие неудобства ради уверенности в завтрашнем дне. Для миллениалов и зумеров важнее атмосфера и справедливое отношение, поэтому они болезненнее воспринимают неэтичное руководство или нарушения обещаний.

Честность становится конкурентным преимуществом

По словам Алисы Безлюдовой, директора департамента маркетинга «Медицина» компании «АльфаСтрахование», сотрудники особенно чувствительны к вопросам стабильности и прозрачности. Когда компании задерживают зарплату или не объясняют принципы начисления бонусов, доверие подрывается на годы вперёд, и вернуть его практически невозможно.

Стратегическим преимуществом становится открытость и честное взаимодействие с персоналом. Те компании, которые выстраивают прозрачные коммуникации и вовлекают сотрудников в принятие решений, добиваются большей лояльности и продуктивности. В условиях кадрового дефицита это превращается в один из ключевых факторов конкурентоспособности на рынке труда.





Фото: julief514 / Getty Images