Инвестиции в России в 2025-м: венчур вырос на 86%

Рынок в России в первом полугодии 2025 года показал резкий рост в деньгах, но падение в активности. Общий объём инвестиций увеличился на 86%, тогда как количество сделок сократилось на 27%. Внимание инвесторов смещается на более зрелые, стратегически важные проекты.

$78 млн инвестиций — и падение сделок на 27%

По данным аналитической компании Dsight, в первом полугодии 2025 года российский венчурный рынок демонстрирует противоречивую динамику. Хотя количество сделок снизилось на 27%, совокупный объём инвестиций вырос до $78 млн. Средний чек инвесторов подскочил почти в 2,5 раза, до $1,4 млн.

Главными бенефициарами стали компании, работающие на стыке стратегических отраслей и технологий. На промышленность пришлось около трети всех вложений ($25,8 млн), в медтех стартапы инвестировано $18 млн, а бизнес-ПО собрало $7 млн.

В топ крупнейших сделок вошли вложения $13 млн РФПИ в Medical Vision Systems и $12 млн от фонда «Восход» — в New Diamond. При этом частные инвесторы резко сократили активность: их доля в общем объёме инвестиций упала с 45% в 2024 году до 7%. Бизнес-ангелы взяли паузу в ожидании снижения ключевой ставки, а основную роль перехватили институциональные и корпоративные игроки.

Государство — заказчик технологий

Рынок смещается в сторону крупных вложений в deeptech и B2B-решения под задачи импортозамещения. Венчурные фонды перестраиваются под госзаказ: именно спрос со стороны государства формирует устойчивую воронку для технологических проектов. Благодаря этому венчур становится менее массовым, но более системным.

«Наиболее зрелые и конкурентоспособные российские стартапы для перехода от госзаказа к рыночным продажам представлены в сферах: IT и кибербезопасность, финтех,медицинские технологии (телемедицина, софт), промышленная автоматизация, энерготех и AI/GenAI», — комментирует Заур Мамедьяров, начальник Центра аналитики Департамента аналитики и внедрения технологий Банка ГПБ.

По мнению эксперта, их отличает готовая к масштабированию бизнес-модель и способность выходить на экспортные рынки без прямой поддержки государства.

Рынок в режиме ожидания

Сегмент публичных размещений продолжает буксовать. В первом полугодии 2025 года состоялось лишь одно IPO — на биржу вышел JetLend, тогда как годом ранее их было четыре. Количество pre-IPO сделок растёт на фоне господдержки: выдаются льготные займы на подготовку к размещению, работают специализированные фонды и платформы («Т-Венчур»).

Подобный «режим ожидания» для стартапов — это шанс повысить капитализацию и привлечь инвесторов с дисконтом. Однако высокая стоимость юридического и аудиторского сопровождения остаётся барьером для многих технологических компаний.

Перспективы на конец года

Снижение ключевой ставки ЦБ может стать главным фактором оживления рынка. При ставке ≤15% аналитики прогнозируют рост объёма инвестиций до 40% во втором полугодии, в первую очередь за счёт крупных раундов на поздних стадиях и сделок M&A. Количество сделок вырастет скромнее — не более чем на 10%. В приоритете останутся корпоративное ПО, промышленные технологии и кибербезопасность. При этом инвесторы будут искать более короткий горизонт выхода через pre-IPO и частичные сделки.

Эксперты ожидают, что к концу 2025 года и в начале 2026-го на рынке появятся несколько крупных IPO и M&A в технологическом секторе. Государство продолжит задавать тон, но именно способность стартапов масштабироваться на глобальных рынках станет ключевым фактором для привлечения капитала и выхода за пределы «локального венчура под госзаказ».