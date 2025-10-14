Рынок труда: 80% компаний в России испытывают кадровый голод

По данным исследования сервиса SuperJob, кадровый дефицит остаётся одной из самых острых проблем российского рынка труда. 78% работодателей продолжают сталкиваться с нехваткой сотрудников, хотя доля таких компаний постепенно снижается третий год подряд. Особенно сложная ситуация сохраняется в медицине, строительстве и сфере услуг.

Дефицит охватывает большинство отраслей

Кадровый голод отмечается практически во всех сегментах экономики. В крупных компаниях с численностью персонала более тысячи человек 84% работодателей заявляют о нехватке сотрудников. В малом бизнесе ситуация немного лучше — проблему фиксируют 79% предпринимателей, в среднем бизнесе — около 72%.

Наиболее критичная ситуация сложилась в социальной и инфраструктурной сферах. В медицине кадров не хватает девяти из десяти организаций, в строительстве — 83%, в продажах, логистике и сфере услуг — от 79 до 80%. Даже в таких отраслях, как IT и финансы, которые традиционно считались устойчивыми, о дефиците специалистов говорят более трёх четвертей работодателей.

Проблема смягчается — но не решается

В целом ситуация постепенно улучшается: за последние три года доля компаний, жалующихся на нехватку работников, снизилась с 86% до 78%. Однако эксперты отмечают, что это не связано с ростом числа кандидатов. Напротив, бизнес адаптируется к новым условиям и ищет альтернативы — внедряет автоматизацию, развивает внутренние программы обучения и перераспределяет нагрузку между сотрудниками.

Кроме того, компании всё чаще прибегают к аутсорсингу и временным формам занятости — это позволяет более гибко реагировать на кадровый дефицит. Особенно активно эти решения применяются в торговле и промышленности, где потребность в рабочей силе традиционно высока.

Рынок труда постепенно балансируется

При общем сокращении количества вакансий на рынке примерно на 16%, число размещённых резюме за год выросло на 18%. Это помогло частично сбалансировать ситуацию, однако работодатели всё ещё сталкиваются с трудностями при найме — особенно если речь идёт о квалифицированных кадрах.

Промышленность, строительство и ритейл продолжают лидировать по количеству открытых позиций. В медицинской сфере спрос на сотрудников не снижается уже несколько лет подряд, а предложения остаются ограниченными. Такая «асимметрия» говорит о структурном характере дефицита, который не решается сам по себе даже при росте активности соискателей.

Рынок остаётся на стороне соискателей

По оценке руководителя Исследовательского центра по рынку труда Натальи Головановой, ситуация на рынке труда по-прежнему складывается в пользу соискателей. Несмотря на снижение числа вакансий, работодатели продолжают говорить о нехватке специалистов.

Количество трудоустроенных россиян, активно ищущих новую работу, за год сократилось с 61% до 48% — однако это всё ещё значительно выше показателя пятилетней давности. Эксперт отмечает: аналогов подобной ситуации в новейшей истории страны ещё не было, поэтому пока сложно предсказать, что будет с рынком в дальнейшем.

Контекст

Несмотря на лёгкое ослабление напряжения, кадровый дефицит остаётся системной проблемой. Его корни лежат не только в демографии, но и в изменении ожиданий работников: всё больше людей выбирают гибкие форматы, удалёнку и проектную занятость. Пока компании ищут способы адаптации — от автоматизации до аутсорсинга, — ключевые отрасли продолжают ощущать нехватку персонала.





Фото: Roland Denes / Getty Images