Правительство РФ заявило о сокращении плановых проверок бизнеса в 2024 году почти вдвое — с 81 до 47 тыс.

Представители правительства и бизнеса РФ подвели итоги контрольно-надзорной деятельности в 2023 году (их стало больше, чем 339 тыс. в 2022 году, но почти в пять раз меньше, чем 1,5 млн в 20219 году) и обсудили планы на 2024 год (в частности — цифровизацию процесса и переход на риск-ориентированный подход).

По данным Минэко, на которые ссылается «Ъ», всего провели 352 тыс. проверок, из которых 81 тыс. плановых, 271 тыс. — внеплановых, половина — в отношении частного сектора, 23% — в отношении введения в эксплуатацию и сохранности зданий. Существенно меньше проверяли соцобъекты (20%) и госпредприятия (7%).

Первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин заявил предпринимателям, что в 2024 году «согласовано к проведению» пока только 47 тыс. плановых проверок. Но это сокращение не означает послабления для бизнеса: в инструментарии ведомств останутся «профилактические визиты»

В 2023 году таких «визитов» бизнесу нанесли около 1,1 млн (в 2022 году количество было вдвое меньше — 560 тыс.). Переход на формат «визитов» призван показать стремление властей перейти на более гибкий и современный в контрольно-надзорной деятельности.

Его составляющими станут цифровизация и риск-ориентированный подход. Последний учитывает «индикаторы риска» (их уже утверждено около двухсот). С использованием индикаторов эффективность проверок возрастает с 52% до 89%, и потому в 2024 году число индикаторов увеличится.

Как выразился заместитель председателя правительства, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко: применение индикаторов приводит к тому, что «из десяти проверок девять проводятся абсолютно по делу».

При этом Григоренко подчеркнул, что прорабатывается механизм изменения присвоенной компании категории риска, а также возможности досудебного обжалования решений о специальных проверках или «визитах» будут в целом расширены. Конкретные детали спикер не уточнил.

Относительно цифровизации глава аппарата правительства сообщил ТАСС, что «цифровизация дает возможность уходить в проактивный, бесконтактный, как сейчас, модно говорить — в удаленный — контроль и надзор, в том числе с использованием мобильных телефонов».

В ответ на отчеты ведомств представители Российского союза промышленников и предпринимателей высказались за полную замену плановых проверок уже упомянутыми «профилактическими визитами», но Григоренко призвал не спешить с такими решениями, «искать золотую середину», но допустил, что плановый контроль может остаться «только для высокорисковых объектов».

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