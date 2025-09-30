Госуслуги тестируют цифровой паспорт в формате QR-кода

Минцифры готовит запуск нового инструмента — паспортного QR-кода в приложении «Госуслуги». Документ в цифровой форме можно будет предъявлять в повседневных ситуациях, где требуется подтверждение возраста или личности: от покупки алкоголя до входа в бизнес-центр. В перспективе сервис «ГосQR» обещает стать полноценной альтернативой бумажному паспорту, объединяя граждан, бизнес и госструктуры.

Правовая база появилась ещё два года назад

Обсуждать возможность предъявлять документы через «Госуслуги» начали ещё два года назад. В сентябре 2023 года президент подписал указ, приравнявший электронные документы к бумажным оригиналам. Но тогда это решение оставалось «рамочным» — не был указан ни список документов, ни перечень ситуаций, где они могут применяться.

Как поясняет Ярослав Баджурак, исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру», только новое постановление правительства от сентября 2025 года закрепило конкретные правила. На старте речь идёт только о паспорте гражданина РФ. Его QR-код можно будет предъявить в ограниченном наборе сценариев: для покупки товаров с ограничением 18+, при проходе в кино и музеи с возрастным рейтингом, при доступе в офисные центры с системой контроля и при отправке или получении посылок и заказных писем.

Реализация — пока под вопросом

Пока в «Госуслугах» кнопки генерации QR-кода паспорта нет. Новый функционал планируется встроить в сервис «ГосДоки», который уже позволяет хранить в приложении паспорт, водительские права, СНИЛС, ИНН, полис ОМС и документы на автомобиль. Однако сейчас эти данные работают лишь внутри приложения — предъявить их офлайн невозможно.

Для реальных сценариев предусмотрен отдельный сервис «ГосQR». Он должен стать техническим посредником между пользователями, бизнесом и государственными организациями. Именно через него магазины, МФЦ, банки, гостиницы и частные клиники смогут проверять паспортные QR-коды. В результате офлайн-процедуры, где сейчас требуют бумажный паспорт, постепенно получат цифровой аналог.

92% россиян одобряют цифровой паспорт

Внедрение цифрового паспорта не будет обязательным — бумажный документ продолжит действовать. QR-код станет лишь альтернативой, которая упростит жизнь тем, кто активно пользуется «Госуслугами». Но отторжения ждать не приходится: ещё в 2023 году исследование «Выберу.ру» показало, что 92% россиян готовы предъявлять документы через приложение.

Более трети опрошенных тогда рассчитывали использовать электронные паспорта в медицинских организациях и при оформлении небольших кредитов. Около 16% участников признались, что ждут эту опцию ради банального удобства — чтобы не носить с собой паспорт при покупке алкоголя или табака.

Перспективы для бизнеса

На первом этапе QR-паспорт будет полезен ритейлу, кинотеатрам и офисным центрам. Но со временем в список точек применения добавят МФЦ, банки, гостиницы и частные клиники. Это может серьёзно упростить процесс идентификации: вместо копий паспорта и бумажных анкет клиент предъявит QR-код в приложении.

Для бизнеса это означает ускорение обслуживания и снижение рисков, связанных с поддельными документами. Для государства — прозрачность: все сценарии будут проходить через сервис «ГосQR», фиксируя факт предъявления.

Контекст

Сейчас цифровые документы в «Госуслугах» работают как «паспорт внутри приложения»: ими можно подтвердить данные при подаче заявлений или записи на госуслуги. Новый этап — шаг в офлайн. Если проект с QR-паспортами будет успешным, в будущем аналогичные механизмы могут появиться для водительских прав или полиса ОМС.





