Названы лидирующие по выручке компании в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг

Аналитическая компания Smart Ranking составила список компаний-лидеров в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг в небанковском секторе. По итогам первого полугодия 2023 года эти предприятия лидируют по объему выручки и числу клиентов.

Топ-5 компаний по объему клиентов ИП и юридических лиц:

«Мое дело» — 51,5 тыс. клиентов; «Северсталь. Центр Единого Сервиса» — 35 тыс.; Unicon Outsourcing — 30 тыс.; Schneider Group — 20 тыс.; UCMS Group — 15 тыс.

Топ-10 компаний по объему выручки:

«Северсталь. Центр Единого Сервиса» — 1,25 млрд рублей (рост на 0% по сравнению с первым полугодием 2022 года); Unicon Outsourcing — 1,1 млрд рублей (рост на 0,4%); «Мое дело» — 646 млн рублей (рост на 19%); Schneider Group — 604 млн рублей (рост на 0,6%); 1C-WiseAdvice — 545 млн рублей (рост на 13%); UCMS Group — 311 млн рублей (рост на 27%); «Кнопка» — 146 млн рублей (снижение на 6%); «НДФЛка» — 58 млн рублей (снижение на 4%); «Фингуру» — 46 млн рублей (рост на 14%); Seeneco — 44 млн рублей (нет данных по динамике изменений).

В рейтинге учитывались данные о выручке, которые Smart Ranking собрала с помощью анкетирования, системы финансовой отчетности «Контур.Фокус» и открытых данных.

По данным аналитической компании, в 2023 году рост на услуги компаний в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг замедлился. При этом выросло число зарубежных клиентов: ими становятся компании с российскими корнями.

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