Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Названы лидирующие по выручке компании в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Аналитическая компания Smart Ranking составила список компаний-лидеров в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг в небанковском секторе. По итогам первого полугодия 2023 года эти предприятия лидируют по объему выручки и числу клиентов.

Названы лидирующие по выручке компании в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг

Топ-5 компаний по объему клиентов ИП и юридических лиц:

  1. «Мое дело» — 51,5 тыс. клиентов;
  2. «Северсталь. Центр Единого Сервиса» — 35 тыс.;
  3. Unicon Outsourcing — 30 тыс.;
  4. Schneider Group — 20 тыс.;
  5. UCMS Group — 15 тыс.

Топ-10 компаний по объему выручки:

  1. «Северсталь. Центр Единого Сервиса» — 1,25 млрд рублей (рост на 0% по сравнению с первым полугодием 2022 года);
  2. Unicon Outsourcing — 1,1 млрд рублей (рост на 0,4%);
  3. «Мое дело» — 646 млн рублей (рост на 19%);
  4. Schneider Group — 604 млн рублей (рост на 0,6%);
  5. 1C-WiseAdvice — 545 млн рублей (рост на 13%);
  6. UCMS Group — 311 млн рублей (рост на 27%);
  7. «Кнопка» — 146 млн рублей (снижение на 6%);
  8. «НДФЛка» — 58 млн рублей (снижение на 4%);
  9. «Фингуру» — 46 млн рублей (рост на 14%);
  10. Seeneco — 44 млн рублей (нет данных по динамике изменений).

В рейтинге учитывались данные о выручке, которые Smart Ranking собрала с помощью анкетирования, системы финансовой отчетности «Контур.Фокус» и открытых данных.

По данным аналитической компании, в 2023 году рост на услуги компаний в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг замедлился. При этом выросло число зарубежных клиентов: ими становятся компании с российскими корнями.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Главным провалом в мировой IT-сфере названа сеть X, главной победой — Threads
  2. 2 RB CHOICE — 100 перспективных российских компаний
  3. 3 Рейтинг перформанс-агентств от Digital Marketing Club Russia: что происходило на рынке в 2021
  4. 4 Консалтинг для среднего бизнеса: выбираем подходящие компании
  5. 5 30 самых успешных предпринимателей в доставке
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 декабря 2023

Акселератор ВТБ

31 декабря 2023

VK Cloud

03 января 2024

New Ventures от InDrive

Все ВОЗМОЖНОСТИ