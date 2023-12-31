Названы лидирующие по выручке компании в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг

Аналитическая компания Smart Ranking составила список компаний-лидеров в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг в небанковском секторе. По итогам первого полугодия 2023 года эти предприятия лидируют по объему выручки и числу клиентов.
Топ-5 компаний по объему клиентов ИП и юридических лиц:
- «Мое дело» — 51,5 тыс. клиентов;
- «Северсталь. Центр Единого Сервиса» — 35 тыс.;
- Unicon Outsourcing — 30 тыс.;
- Schneider Group — 20 тыс.;
- UCMS Group — 15 тыс.
Топ-10 компаний по объему выручки:
- «Северсталь. Центр Единого Сервиса» — 1,25 млрд рублей (рост на 0% по сравнению с первым полугодием 2022 года);
- Unicon Outsourcing — 1,1 млрд рублей (рост на 0,4%);
- «Мое дело» — 646 млн рублей (рост на 19%);
- Schneider Group — 604 млн рублей (рост на 0,6%);
- 1C-WiseAdvice — 545 млн рублей (рост на 13%);
- UCMS Group — 311 млн рублей (рост на 27%);
- «Кнопка» — 146 млн рублей (снижение на 6%);
- «НДФЛка» — 58 млн рублей (снижение на 4%);
- «Фингуру» — 46 млн рублей (рост на 14%);
- Seeneco — 44 млн рублей (нет данных по динамике изменений).
В рейтинге учитывались данные о выручке, которые Smart Ranking собрала с помощью анкетирования, системы финансовой отчетности «Контур.Фокус» и открытых данных.
По данным аналитической компании, в 2023 году рост на услуги компаний в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг замедлился. При этом выросло число зарубежных клиентов: ими становятся компании с российскими корнями.
Фото на обложке: Unsplash
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