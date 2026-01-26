«Аэрофлот» объявил о сбое в работе 26 января 2026-го

«Аэрофлот» объявил о сбое в связи с проблемами в системе бронирования «Леонардо». В авиакомпании временно ограничили регистрацию пассажиров и багажа, а также операции с билетами и дополнительными услугами во всех каналах продаж. Возможны корректировки в расписании рейсов.

Ограничения в работе у «Аэрофлота» — в том числе изменения в расписании

О сбое первым сообщил Аэрофлот. В компании уточнили, что временно недоступны регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов, а также дополнительных услуг во всех каналах продаж — на сайте, через контакт-центр и у агентов.

В авиакомпании также предупредили о возможных корректировках расписания. По информации перевозчика, поставщик услуг предпринимает меры для восстановления штатной работы системы.

Проблемы затронули и другие системы

Чуть ранее о сбое сообщил генеральный директор Ижавиа Александр Синельников. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова Синельникова, неполадки затронули не только «Леонардо», но и систему регистрации «Астра», а также систему продаж «Сирена».

В связи с этим пассажирам рекомендовали быть готовыми к неудобствам в аэропортах вылета, включая задержки при регистрации и оформлении перевозки.

У «Победы» — регистрация в ручном режиме

Ограничения в работе из-за сбоя в «Леонардо» также подтвердила авиакомпания Победа, входящая в группу «Аэрофлот». В компании сообщили, что регистрация пассажиров в аэропортах временно осуществляется в ручном режиме.

По данным «Интерфакса», с аналогичными проблемами в понедельник столкнулась как минимум ещё одна крупная российская авиакомпания.

Контекст

Система бронирования «Леонардо» разработана компанией Сирена-Трэвел совместно с РТ-Проектные технологиигоскорпорации Ростех. Она используется российскими авиаперевозчиками для оформления билетов, регистрации пассажиров и сопутствующих операций.