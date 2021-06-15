«М.Видео» запустила ИИ-помощника «Алену», которая уже обрабатывает 60% обращений

«М.Видео» внедрила ИИ-помощника «Алену», которая обрабатывает уже до 60% обращений – она работает на сайте, в приложении и мессенджерах. В компании говорят, что с «Аленой» клиентам разговаривать гораздо удобнее, чем с оператором.

«Алена» интегрирована с внутренними сервисами магазина и распознает 98% обращений. Это позволило автоматизировать обработку запросов по предоставлению статуса заказа на 52%, сервиса по продлению или отмене резерва – на 60%

«Мы видим огромный потенциал в развитии этого направления – там, где оператору контакт-центра требовалось 2-3 минуты для получения информации о клиенте, его заказах, возможных рекомендаций по услугам или товарам, цифровой консультант справляется за секунды и при этом более точно», – отметил Директор по управлению клиентским сервисом группы «М.Видео-Эльдорадо» Станислав Горшенин.

При этом с «Аленой» клиентам разговаривать удобнее, чем с оператором. Клиенты магазина считают помощницу наиболее эффективной в решении вопросов по статусу заказа (91%), предоставлении справочной информации (90%), уточнении правил программы лояльности (85%).

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Фото: «М.Видео»