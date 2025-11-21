Android разрешила отправлять файлы через AirDrop от Apple

Google впервые обеспечила прямую передачу файлов между Android и Apple: как сообщили в компании, смартфоны Pixel 10 поддерживают AirDrop. Передача выглядит как обычный запрос от устройства Apple — без каких-либо отметок об Android. Запуск функции спровоцировал подозрения, что Google могла использовать методы взлома AirDrop.

Первый случай прямой совместимости Apple и Android

Передача файлов происходит через Quick Share (функция быстрой отправки на устройствах Android), но со стороны Apple выглядит как обычный запрос AirDrop. Пользователю iPhone нужно включить видимость устройства «Для всех», после чего Pixel автоматически обнаруживает гаджет и начинает отправку.

Совместимость работает и в обратном направлении — если Pixel находится в режиме приёма, владелец iPhone может отправить на него файл так же, как и на любое другое устройство Apple. Это первый в истории случай прямой совместимости между Android и экосистемой Apple.

Функция появилась вместе со слухами о взломе Apple

Google подчёркивает, что создала технологию полностью самостоятельно, без участия Apple. Представитель компании Алекс Морикони подтвердил, что разработка велась внутри Google, прошла аудит безопасности и использует прямое peer-to-peer-соединение. Компания утверждает, что не применяла «обходные пути», а значит, не нарушает требований безопасности Apple.

Однако в индустрии появились сомнения. Как сообщает The Verge, AirDrop — закрытая технология, не имеющая публичной документации, и Apple никогда не раскрывала принципы её работы. На этом фоне часть экспертов и профильных изданий публично задаются вопросом, «взломала» ли Google AirDrop.

Рынок ждёт реакции Apple — но Google готова к претензиям

Пока Apple официально не комментирует совместимость своей фирменной функции с Android. Юристы отмечают, что Apple может рассматривать реализацию опции как нарушение правил использования своих технологий — особенно если будет доказано использование обратной инженерии (анализ программы, позволяющий понять её устройство без взлома).

Google заранее подготовилась к возможным претензиям: компания опубликовала техническое обоснование безопасности и отчёт внешнего аудита, который должен подтвердить прозрачность реализации.

Контекст

Ранее AirDrop оставался полностью закрытым сервисом Apple, работающим только внутри экосистемы. Android-устройства использовали собственные решения вроде Fast Share или Quick Share, но эти сервисы не позволяли обмениваться файлами с iPhone напрямую.

Попытки разработчиков добиться совместимости ранее заканчивались ограничениями со стороны Apple — компания ссылалась на требования безопасности.





Фото: Gary Hershorn / Contributor / Getty Images