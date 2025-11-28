Китайская Anta Sports заинтересовалась покупкой Puma

Китайская компания Anta Sports изучает возможность покупки Puma — сообщает Bloomberg. Новости о потенциальной сделке стали причиной резкого роста акций Puma. Интерес к бренду проявляют ещё Asics и Li Ning, однако дальнейшая судьба переговоров зависит от позиции крупнейшего акционера Puma и богатейшей семьи мира.

Интерес к Puma проявил ещё и японский бренд Asics

По данным анонимных источников Bloomberg, Anta Sports ведёт предварительную работу с финансовыми консультантами, оценивая сценарии потенциального предложения по покупке Puma. Они отмечают, что в случае решения о подаче заявки Anta может объединиться с частной инвестиционной фирмой, что позволит усилить свою позицию в переговорах.

Помимо Anta, интерес к покупке изучает и Li Ning — другой крупный китайский производитель спортивной одежды, а также японский бренд Asics.

Крупнейший акционер Puma может не пойти на сделку

На фоне новостей о возможной покупке акции Puma буквально за день подскочили на 19% — и показали максимальный рост с 2001 года. До этого котировки компании упали на 62% с начала года, в результате чего рыночная капитализация снизилась до €2,5 млрд.

Однако сделка может оказаться под угрозой. По данным источников Bloomberg, ключевым препятствием остаются ожидания крупнейшего акционера Puma — семьи французского миллиардера Франсуа-Анри Пино. Источники Bloomberg отмечают, что семья Пино владеет 29% бренда Puma, поэтому у них могут быть завышенные ожидания по стоимости компании, которую они не будут готовы снижать.

Доля в Puma — интересная, но не стратегически важная

Глава Artémis Франсуа-Анри Пино ранее говорил, что доля в Puma остаётся «интересной», но не считается стратегической, поэтому различные сценарии относительно будущих планов остаются открытыми. Между тем сама Puma продолжает через реформирование бизнеса возвращать интерес аудитории к своей продукции.

Под руководством генерального директора Артура Хёльда компания пытается обновить продуктовую линейку и усиливает управленческую команду. Летом Puma наняла бывшего топ-менеджера Adidas Андреаса Хуберта, который имеет 20-летний опыт работы в спортивной индустрии и ранее занимал должность директора по информационным технологиям (CIO) в Adidas.

Контекст

Китайская компания Anta Sports владеет такими известными брендами, как Fila и Jack Wolfskin. С начала года её акции выросли примерно на 10%, а рыночная капитализация составляет около $31 млрд. Компания уже имеет опыт крупных сделок: в 2019 году Anta вместе с партнёрами купила финскую компанию Amer Sports за $5,2 млрд и до сих пор остаётся её крупнейшим акционером после выхода Amer на биржу в Нью-Йорке.