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AkzoNobel открыла приём заявок на конкурс Paint the Future 2021

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский
18 мая транснациональная компания-производитель красок AkzoNobel заявила о запуске международного конкурса для стартапов Paint the Future 2021.
AkzoNobel открыла приём заявок на конкурс Paint the Future 2021

У стартапов есть возможность представить свои оригинальные решения на конкурс до 20 июля, сообщили RB.RU в AkzoNobel.

В рамках программы конкурса Paint the Future 2021 будут рассматриваться решения по пяти темам:

  • Улучшенная функциональность: какими новыми функциональными возможностями, способствующими преображению пространства, обладает ваша технология?
  • Потребительский опыт: как ваше решение может улучшить восприятие наших продуктов и услуг клиентами?
  • Умные приложения: как ваше решение может изменить или улучшить процесс нанесения покрытий?
  • Безотходные решения: как ваше решение будет способствовать рециркуляции материалов на разных стадиях цепочки создания ценности?
  • Умное производство и цепь поставок: как ваше решение может помочь нам создать и внедрить более эффективные решения на производстве и в цепях поставок?

Все заявки будут рассмотрены и получат обратную связь от экспертов отрасли, а отобранные финалисты будут приглашены на мероприятие в конце 2021 года. Победителям будет предложено заключить соглашения о партнёрстве с AkzoNobel для совместной работы над созданием устойчивых бизнес-решений.

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Внедрение новых технологий и решений для наших клиентов – это то, чем мы занимаемся уже на протяжении сотен лет. Сегодня, когда происходит стремительное развитие технологий в самых разных отраслях, у нас есть возможность пригласить остальных предпринимателей присоединиться к нам, чтобы расширить границы возможностей и выйти за пределы воображения, ожиданий и поколений. Конкурс Paint the Future отражает то, как мы продвигаем культуру совместных инноваций в лакокрасочной отрасли.
Клаас Круйтоф, главный технический директор AkzoNobel

Конкурс Paint the Future проводится с 2019 года. Инициатива направлена на ускорение разработок, тестирование, запуск и масштабирование идей и решений для лакокрасочной промышленности. Первоначально ориентированный на стартапы, конкурс быстро начал набирать обороты, включив в своим ряды представителей академических кругов, научно-исследовательских институтов, а также поставщиков. За два года существования конкурса Paint the Future было выработано 18 успешных решений.

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Фото на обложке: JPstock / Shutterstock.


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