Яндекс тестирует нового ИИ-агента для Android-смартфонов: он позволит управлять устройством с помощью голоса

Яндекс приступил к тестированию нового ИИ-агента, интегрированного в интерфейс Android, сообщает «Коммерсант». Соответствующая опция была обнаружена в бета-версии приложения «Яндекс — с Алисой AI». Разработка позволит управлять устройством с помощью голоса — в том числе отправлять сообщения и устанавливать программы.

ИИ-агент сможет отправлять сообщения, искать файлы и устанавливать приложения

Как сообщает «Коммерсант», в бета-версии приложения «Яндекс — с Алисой AI» появилась информация о начале испытаний ИИ-агента для Android. Речь идёт о полноценной интеграции голосового ассистента в операционную систему смартфона. Система должна выйти за рамки поискового приложения и перейти на уровень непосредственного взаимодействия с устройством.

В компании Яндекс официально подтвердили «Коммерсанту» начало испытаний новой технологии. Согласно сведениям издания, пользователи смогут отправлять сообщения в мессенджерах без ручного набора, искать данные на устройстве и устанавливать приложения с помощью голосовых команд.

На текущем этапе доступ к функции получили только пользователи, подавшие заявку на участие в тестировании. По словам источника «Коммерсант», знакомого с планами компании, в дальнейшем технологию планируется интегрировать непосредственно в нейросеть «Алиса AI».

Контекст

Развитие системных ИИ-агентов становится новым этапом конкуренции технологических компаний. Так, 26 февраля 2026 года аналогичный инструмент анонсировала Google. Компания заявила, что её агент сможет управлять приложениями на смартфонах.

На начальном этапе опция реализована исключительно на моделях Samsung Galaxy S26 и Google Pixel 10, при этом перечень совместимых приложений ограничен — они предназначены лишь для доставки еды и вызова такси.