Алиса AI от Яндекса научилась подбирать товары в чате

Яндекс расширил возможности Алисы AI по покупке товаров. Теперь пользователь сможет подбирать их прямо в чате, общаясь с нейросетью в свободной форме. Функция уже доступна в веб-версии чата с Алисой AI, мобильном приложении и приложении Яндекса.

Нейросеть подберёт товар под любую ситуацию

Пользователи могут подбирать нужные товары, просто задавая вопросы Алисе AI в чате. Нейросеть понимает запросы, сформулированные без точных названий моделей или категорий. В ответ она показывает карточки товаров и помогает сравнить варианты.

Алиса AI помогает подобрать товар по цене, назначению и условиям использования. Например, можно попросить найти аналог того или иного продукта дешевле заданной суммы. Также нейросеть поможет найти товар под определённую ситуацию, например для спорта или путешествий. Все рекомендации формируются в режиме диалога.

Для поиска товара достаточно описать запрос своими словами

По данным Яндекса, пользователи ежедневно задают Алисе AI около 500–600 тыс. запросов, связанных с выбором товаров. Ранее такие запросы уже были популярны, но теперь их можно формулировать более свободно. Пользователю не нужно заранее знать точное название товара, достаточно описать задачу своими словами.

Если пользователь не определился с выбором, Алиса AI задаёт уточняющие вопросы. Например, при выборе подарка нейросеть уточняет возраст и интересы получателя, после чего она формирует подборку подходящих товаров.

Алиса AI сама анализирует, нужен ли пользователю совет

Перед тем как показать результат, Алиса AI анализирует запрос пользователя. Так нейросеть сама определяет, нужен ли пользователю совет по покупке или дополнительная информация о товаре.

Также ИИ изучает доступные предложения в интернете, что позволяет подобрать релевантные варианты. Пользователь может попросить сравнить товары между собой или порекомендовать конкретный бренд и модель.

Подсказки «Ниже рынка», «ОК-цена» и «Выше рынка» могут сравнить цены с аналогами

Карточки товаров формируются на основе данных маркетплейсов, сайтов крупных ритейлеров и локальных магазинов. Предложения отображаются в разделе «Товары» Яндекс Поиска и включают цены, характеристики и ссылки на сайты продавцов.

Также там отображаются способы доставки и отзывы покупателей, если они доступны. Пользователь может изучить предложение без перехода на другие сайты, что упрощает процесс выбора.

Рядом с ценами высвечиваются подсказки «Ниже рынка», «ОК-цена» и «Выше рынка». Они помогают понять, как стоимость соотносится с рыночными предложениями. Подсказки формируются автоматически.