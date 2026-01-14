Отправка посылок через Wildberries теперь доступна по России

Сервис отправки посылок WB Track стал доступен клиентам Wildberries во всех пунктах выдачи в России, сообщили в компании. Отправление можно оформить через мобильное приложение или непосредственно в ПВЗ. Расширение WB Track стало частью развития логистических сервисов компании.

Тестирование WB Track завершено

WB Track был запущен в пилотном режиме в марте 2025 года. На первом этапе сервис работал для отправлений из 100 пунктов выдачи Wildberries в Москве в другие регионы России.

С 14 января 2026-го клиенты Wildberries могут отправлять посылки между ПВЗ без региональных ограничений — география сервиса WB Track теперь охватывает всю сеть маркетплейса.

Как отправить посылку через WB Track

Отправить посылку можно через мобильное приложение Wildberries — в разделе WB Track. Пользователь выбирает пункт отправления и получения, указывает данные получателя, параметры посылки и её оценочную стоимость.

Также оформить отправку можно в пункте выдачи. Клиент сообщает менеджеру ПВЗ адрес конечного пункта, данные получателя и оценочную стоимость вложения, после чего детали отправления появляются в мобильном приложении Wildberries — там же подтверждается оплата.

Wildberries тестирует новые форматы упаковки

Параллельно Wildberries начала тестировать новые форматы упаковки посылок в пилотных ПВЗ. Маркетплейс расширил ассортимент упаковок — однако конкретных деталей не приводит.

Сейчас, по данным компании, для отправлений действуют жёсткие требования: каждая посылка должна быть упакована индивидуально, плотно закрыта и защищена от вскрытия, влаги и повреждений. В качестве упаковки допускаются пакеты, пузырчатая плёнка и коробки. Стрейч-плёнка и скотч не могут использоваться как самостоятельная упаковка.

Фокус Wildberries — развитие доставки

WB Track дополнил линейку логистических решений компании. Ранее Wildberries & Russ запустила собственную курьерскую доставку товаров для российских компаний и индивидуальных предпринимателей на B2B-платформе «Wildberries для бизнеса».

Корпоративные клиенты могут оформлять доставку товаров по предоплате: сначала заказ доставляется в пункт выдачи, после чего — курьером в офис компании или ИП. Услуга доступна для товаров, продаваемых по схемам FBW*Схема сотрудничества, при которой поставщик передаёт свою продукцию на хранение и обслуживание непосредственно маркетплейсу. и FBS*Модель работы, при которой хранение товаров остаётся на стороне продавца..

Контекст

Курьерская служба Wildberries работает во всех городах России — от крупных мегаполисов до небольших населённых пунктов. По данным компании на июль 2025 года, среднее время доставки по стране составляет 40 минут, а в городах-миллионниках — около 10 минут.