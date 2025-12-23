Купер запустил раздел с годовой аналитикой трат для бизнеса

Сервис Купер Бизнес запустил новый раздел с аналитикой расходов для корпоративных пользователей. Инструмент позволяет получить сводную картину затрат по ключевым категориям и определить основные статьи бюджета компании. Аналитика доступна клиентам, которые оформили более пяти заказов от имени бизнеса.

Бизнес видит топ главных расходов за год

Новый раздел автоматически формирует перечень категорий с наибольшими расходами и показывает периоды, в которые затраты были максимальными в течение года. Это позволяет компаниям возможность увидеть общую структуру расходов без ручной обработки данных.

Дополнительно сервис выделяет временные отрезки с пиковыми значениями — это помогает выявить сезонность расходов и учесть колебания расходов при последующем бюджетировании и планировании закупок.

Отдельным блоком в аналитике отображаются применённые скидки, промокоды и бонусы программы лояльности. Благодаря этому компании могут увидеть, какие инструменты снижения затрат использовались в течение всего года.

Эти данные помогают оценить влияние скидочных механизмов на итоговый бюджет и сопоставить их с общим объёмом расходов.

Для доступа к аналитике клиентам нужно сделать всего пять заказов

Новый раздел доступен корпоративным всем клиентам Купер Бизнес, совершившим не менее пяти заказов от имени компании. Это минимальное условие необходимо для формирования корректной агрегированной статистики.

Аналитика формируется автоматически и не требует дополнительной настройки со стороны пользователя. Все данные собираются в личном кабинете и обновляются по мере накопления заказов.

В будущем — сравнение цен и напоминания о закупках

В Купер Бизнес сообщили о планах по расширению аналитического функционала. Пользователям предложено принять участие в опросе и выбрать показатели, которые могут быть добавлены в следующих обновлениях сервиса.

Среди возможных метрик — отслеживание динамики и сравнение цен, а также напоминания о плановых закупках. Показатели, получившие наибольшее количество голосов, будут рассматриваться как приоритетные при развитии продукта.

Контекст

Развитие аналитических инструментов укладывается в стратегию платформы по усилению B2B-направления. В мае 2025 года компания зарегистрировала товарный знак «Купер Бизнес» как отдельное бизнес-направление и начала последовательно развивать решения для корпоративных клиентов.

Кроме того, ранее Купер сообщал о запуске аналитической платформы для FMCG-рынка, которая работает с данными о продажах и потребительских корзинах.