Ant Group в ответ на штраф НБК объявила о плане обратного выкупа акций

Народный банк Китая (НБК) объявил, что финансовые регуляторы оштрафуют Ant Group и ее дочерние компании в общей сложности на 7,12 млрд юаней (порядка $984 млн). В ответ на это руководство корпорации сообщило о плане обратного выкупа акций с целью пополнить фонды. Тем самым Ant Group хочет замотивировать персонал, а ряду инвесторов дать возможность уйти на фоне действий финансовых властей.

Компания заявила, что предложила всем своим акционерам выкупить до 7,6% своей доли в уставном капитале по цене, которая соответствует оценке группы примерно в 567,1 млрд юаней (около $78 млрд), пишет CNBC.

«Выкупленные акции будут включены в планы стимулирования сотрудников Ant Group для привлечения талантов. Предложение о выкупе также обеспечит инвесторам компании возможность получения ликвидности», — говорится в сообщении.

Основные акционеры Ant Group — Hangzhou Junhan Equity Investment Partnership и Hangzhou Junao Equity Investment Partnership — добровольно решили не участвовать в выкупе, добавила компания.

Основанная миллиардером Джеком Ма корпорация Ant Group владеет приложением Alipay — одной из крупнейших мобильных платежных систем в мире. Сам миллиардер вышел из управления компанией, его доля сократилась с 50,52% до 6,2%.

При этом с 2021 года Ant Group приступила к масштабной реструктуризации бизнеса, которая была призвана превратить корпорацию в финансовую холдинговую компанию, подчиняющуюся практически тем же требованиям в отношении к хранению и привлечению капитала, что и банки.

Эксперты считают, что крупный штраф, в структуру которого входит в том числе «конфискация незаконных доходов», позволит Ant закрыть все вопросы с Центробанком Китая и получить наконец искомую лицензию финансового холдинга.

ЦБ страны оштрафовал наряду с Ant еще несколько крупных технологических компаний, включая Tencent Holdings Tenpay. После этого НБК заявил, что тем самым регулятор разрешил ключевые «серьезные проблемы финансового бизнеса», поэтому можно перейти «от сосредоточения внимания на конкретных фирмах к общему регулированию отрасли».

На рынке эти действия и заявления считают началом новой эры: предполагается, что с этого момента завершится жестокое подавление частных предприятий в Китае, которое началось как раз с отмены IPO Ant Group в конце 2020 года и впоследствии обесценило рыночную стоимость нескольких других компаний.

Фото на обложке: Ant Group