Австралия расширила ограничения против 13 российских компаний, Россия ввела ответные санкции против США и Канады, ЦБ может смягчить требование к продаже валютной выручки экспортерами и другие новости для бизнеса 14 апреля на фоне спецоперации на Украине.

Возможное смягчение требований к продаже валютной выручке, ответные санкции: главные новости для бизнеса 14 апреля