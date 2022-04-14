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Возможное смягчение требований к продаже валютной выручке, ответные санкции: главные новости для бизнеса 14 апреля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Австралия расширила ограничения против 13 российских компаний, Россия ввела ответные санкции против США и Канады, ЦБ может смягчить требование к продаже валютной выручки экспортерами и другие новости для бизнеса 14 апреля на фоне спецоперации на Украине.

Возможное смягчение требований к продаже валютной выручке, ответные санкции: главные новости для бизнеса 14 апреля

Мир

  • Власти Австралии расширили санкции в отношении 13 российских компаний: «КамАЗ», «Газпром», «Ростелеком» и др.

Россия

  • Россия ввела санкции против США и Канады. Конгрессменов и сенаторов этих стран внесли в санкционные списки в ответ на аналогичные действия в отношении депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации.

Финансы

  • ЦБ РФ рассматривает возможность смягчить требование к продаже валютной выручки экспортерами. Среди вариантов — продление сроков обязательной ее продажи, изменения минимального порога реализации.

Бизнес

  • Крупнейший производитель стальных труб в мире Tenaris прекращает закупки, продажи и инвестиции в России.
  • Американская компания Monotype, владелец прав на популярные шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла доступ из России к каталогу шрифтов на своем сайте. 

Сервисы

  • Рекламная сеть Google Adsense приостановила монетизацию контента, отрицающего или оправдывающего спецоперацию на Украине, пользователи платформы накануне получили письмо с извещением.

Фото на обложке: Alexxndr / Shutterstock

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