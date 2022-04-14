Возможное смягчение требований к продаже валютной выручке, ответные санкции: главные новости для бизнеса 14 апреля

Карина Пардаева
Австралия расширила ограничения против 13 российских компаний, Россия ввела ответные санкции против США и Канады, ЦБ может смягчить требование к продаже валютной выручки экспортерами и другие новости для бизнеса 14 апреля на фоне спецоперации на Украине.
Возможное смягчение требований к продаже валютной выручке, ответные санкции: главные новости для бизнеса 14 апреляКарина Пардаева
Мир
- Власти Австралии расширили санкции в отношении 13 российских компаний: «КамАЗ», «Газпром», «Ростелеком» и др.
Россия
- Россия ввела санкции против США и Канады. Конгрессменов и сенаторов этих стран внесли в санкционные списки в ответ на аналогичные действия в отношении депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации.
Финансы
- ЦБ РФ рассматривает возможность смягчить требование к продаже валютной выручки экспортерами. Среди вариантов — продление сроков обязательной ее продажи, изменения минимального порога реализации.
Бизнес
- Крупнейший производитель стальных труб в мире Tenaris прекращает закупки, продажи и инвестиции в России.
- Американская компания Monotype, владелец прав на популярные шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла доступ из России к каталогу шрифтов на своем сайте.
Сервисы
- Рекламная сеть Google Adsense приостановила монетизацию контента, отрицающего или оправдывающего спецоперацию на Украине, пользователи платформы накануне получили письмо с извещением.
Фото на обложке: Alexxndr /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Россиян стали раздражать государственные чат-боты вместо живых специалистов
- 2 Китайский экспорт в Россию резко упал в марте
- 3 Глава Счетной палаты спрогнозировал инфляцию в России до 20% по итогам года
- 4 ВВП России упадет на 10% в 2022 году
- 5 Индия исключила российскую нефть Urals из закупки — Reuters
ВОЗМОЖНОСТИ
14 апреля 2022
15 апреля 2022
Популярное
Новости
Послабление ЕС для российских бизнесменов, в Москве пустеют дорогие офисы: главные новости для бизнеса 13 апреля
Списки и рейтинги