Средняя зарплата в России составила 99,7 тыс. ₽ в 2025-м

Средняя зарплата в России в октябре 2025-го приблизилась к 100 тыс. рублей, а сразу в 28 отраслях превысила эту отметку, следует из анализа РИА Новостей. Самые высокие доходы зафиксированы в авиационно-космической сфере и рыболовстве. В 2026 году 60% россиян планируют увеличить доход — за счёт прибавки или подработки.

Авиация, рыболовство, нефтегаз, IT — самые доходные сектора экономики

Самые высокие зарплаты в октябре 2025-го получили работники воздушного и космического транспорта — в среднем 215,4 тыс. рублей. На втором месте оказалось рыболовство со средней зарплатой 205,5 тыс. рублей. Оба сектора уверенно вышли за уровень 200 тыс. рублей в месяц.

Заработки свыше 180 тыс. рублей в месяц в октябре были зафиксированы сразу в нескольких ключевых секторах экономики. Эти отрасли существенно опередили общий уровень зарплат.

В перечень вошли:

добыча металлических руд;





добыча нефти и газа;





табачная промышленность;





IT-сфера;





финансовый сектор;





страховой сектор.

19 отраслей вышли в диапазон от 100 тыс. ₽

Средняя зарплата более 150 тыс. рублей в октябре отмечена у работников водного транспорта и занятых в международных организациях. Эти сферы также существенно опередили средний показатель по стране.

В диапазоне от 100 тыс. рублей средняя зарплата находилась ещё в 19 отраслях. В их числе — производство нефтепродуктов, химических веществ и лекарств, выпуск компьютеров и электроники, металлургия, строительство и железнодорожный транспорт.

Более 60% россиян планируют рост доходов в 2026 году

Более 60% россиян намерены увеличить доходы в 2026 году, следует из исследования сервиса Выберу.ру, на которое ссылается РИА Новости. 25% опрошенных планируют просить прибавку к зарплате без увеличения нагрузки, еще 19% готовы брать дополнительные смены.

Согласно опросу, 18% хотят увеличить доход за счет подработки или сторонних проектов. 14% рассматривают смену профессии или повышение квалификации, 16% — открытие собственного дела или развитие самозанятости. Около 8% планируют сочетать несколько стратегий одновременно.

58% хотят отказаться от импульсивных покупок в 2026-м

По данным РИА Новостей, 62% опрошенных планируют в 2026 году уделять больше внимания экономии. 58% намерены отказаться от импульсивных покупок, 46% — заранее планировать крупные траты и вести учет бюджета.

Более половины респондентов собираются направить сэкономленные средства на накопления и инвестиции, а почти половина — сформировать финансовую подушку не менее чем на три месяца расходов. Каждый пятый планирует увеличить ее до шести месяцев и более.