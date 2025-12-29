Авиация и рыболовство стали самыми доходными отраслями экономики — зарплаты на конец 2025-го превысили 200 тыс. ₽
Средняя зарплата в России составила 99,7 тыс. ₽ в 2025-м
Средняя зарплата в России в октябре 2025-го приблизилась к 100 тыс. рублей, а сразу в 28 отраслях превысила эту отметку, следует из анализа РИА Новостей. Самые высокие доходы зафиксированы в авиационно-космической сфере и рыболовстве. В 2026 году 60% россиян планируют увеличить доход — за счёт прибавки или подработки.
Авиация, рыболовство, нефтегаз, IT — самые доходные сектора экономики
Самые высокие зарплаты в октябре 2025-го получили работники воздушного и космического транспорта — в среднем 215,4 тыс. рублей. На втором месте оказалось рыболовство со средней зарплатой 205,5 тыс. рублей. Оба сектора уверенно вышли за уровень 200 тыс. рублей в месяц.
Заработки свыше 180 тыс. рублей в месяц в октябре были зафиксированы сразу в нескольких ключевых секторах экономики. Эти отрасли существенно опередили общий уровень зарплат.
В перечень вошли:
добыча металлических руд;
добыча нефти и газа;
табачная промышленность;
IT-сфера;
финансовый сектор;
- страховой сектор.
19 отраслей вышли в диапазон от 100 тыс. ₽
Средняя зарплата более 150 тыс. рублей в октябре отмечена у работников водного транспорта и занятых в международных организациях. Эти сферы также существенно опередили средний показатель по стране.
В диапазоне от 100 тыс. рублей средняя зарплата находилась ещё в 19 отраслях. В их числе — производство нефтепродуктов, химических веществ и лекарств, выпуск компьютеров и электроники, металлургия, строительство и железнодорожный транспорт.
Более 60% россиян планируют рост доходов в 2026 году
Более 60% россиян намерены увеличить доходы в 2026 году, следует из исследования сервиса Выберу.ру, на которое ссылается РИА Новости. 25% опрошенных планируют просить прибавку к зарплате без увеличения нагрузки, еще 19% готовы брать дополнительные смены.
Согласно опросу, 18% хотят увеличить доход за счет подработки или сторонних проектов. 14% рассматривают смену профессии или повышение квалификации, 16% — открытие собственного дела или развитие самозанятости. Около 8% планируют сочетать несколько стратегий одновременно.
58% хотят отказаться от импульсивных покупок в 2026-м
По данным РИА Новостей, 62% опрошенных планируют в 2026 году уделять больше внимания экономии. 58% намерены отказаться от импульсивных покупок, 46% — заранее планировать крупные траты и вести учет бюджета.
Более половины респондентов собираются направить сэкономленные средства на накопления и инвестиции, а почти половина — сформировать финансовую подушку не менее чем на три месяца расходов. Каждый пятый планирует увеличить ее до шести месяцев и более.
