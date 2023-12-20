Сервис «Авито Услуги» начнет показывать усредненные цены от мастеров

«Авито Услуги» запустили функцию оценки стоимости предложений — сервис покажет средние цены на выбранную услугу на основе данных платформы, а также сообщит, какая стоимость указана в объявлении у исполнителя: выше или ниже средней на платформе. Об этом говорится в сообщении компании.

Инструмент позволит сравнивать услуги от разных исполнителей и избавит пользователей от необходимости просматривать большое количество объявлений. Мастерам и компаниям, которые оказывают услуги, это позволит соотнести свои цены на услуги с рыночными.

Изображение: «Авито Услуги»

Информация о средних ценах за услугу формируется на основе данных по предложениям на платформе с учетом региона, опыта работы исполнителя, а также того, оказывает услугу частный специалист или компания.

На первом этапе функция доступна для объявлений в категориях «Бытовые услуги», «Уборка», «Обучение и курсы».

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