Сервис «Авито Услуги» начнет показывать усредненные цены от мастеров

«Авито Услуги» запустили функцию оценки стоимости предложений — сервис покажет средние цены на выбранную услугу на основе данных платформы, а также сообщит, какая стоимость указана в объявлении у исполнителя: выше или ниже средней на платформе. Об этом говорится в сообщении компании.
Инструмент позволит сравнивать услуги от разных исполнителей и избавит пользователей от необходимости просматривать большое количество объявлений. Мастерам и компаниям, которые оказывают услуги, это позволит соотнести свои цены на услуги с рыночными.
Изображение: «Авито Услуги»
Информация о средних ценах за услугу формируется на основе данных по предложениям на платформе с учетом региона, опыта работы исполнителя, а также того, оказывает услугу частный специалист или компания.
На первом этапе функция доступна для объявлений в категориях «Бытовые услуги», «Уборка», «Обучение и курсы».
Фото на обложке: Unsplash
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