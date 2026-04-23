АвтоВАЗ запустил подписку на годовую аренду автомобилей LADA: стоимость за модель Vesta — почти 44 тыс. ₽ в месяц

«АвтоВАЗ» запустил подписку на автомобили LADA — теперь водители могут взять новый автомобиль компании в аренду с фиксированным ежемесячным платежом. На старте доступна одна модель — LADA Vesta в комплектации «Практик» с двигателем 1,6 литра и автоматической коробкой передач. Подписка на неё будет стоить 43 990 рублей в месяц.

Срок оформления подписки — около двух недель

Оформить подписку «LADA Легко» можно онлайн через официальный сайт, сообщили в пресс-службе компании. После подачи заявки с клиентом связывается оператор и помогает создать личный кабинет.

В нём можно выбрать модель, комплектацию, цвет автомобиля и дополнительные опции, на основе которых рассчитывается индивидуальный ежемесячный платёж. Процесс оформления занимает до двух недель.

В стоимость входят ОСАГО, КАСКО и обслуживание

Клиент получает автомобиль, полностью готовый к эксплуатации. В подписку уже входят полисы ОСАГО и КАСКО, а также техническое обслуживание:

ТО-1 — базовая проверка с заменой масла и фильтров, осмотром основных узлов;

ТО-2 — более расширенное обслуживание с дополнительными проверками и заменой деталей.

Также в стоимость включены помощь на дорогах, сезонная замена шин и их хранение у официального дилера. В страховку входит возможность передачи управления ещё двум водителям.

Лимит пробега — 30 тыс. км в год

География поездок по России не ограничена, за исключением отдельных регионов, где пока недоступен полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию. Названия регионов в пресс-службе компании не уточняют.

За год на арендованной машине можно проехать не больше 30 000 км. При этом расходы на топливо, платные дороги, парковку, штрафы и любые работы, не связанные с техническим обслуживанием, клиент оплачивает самостоятельно.

Автомобиль нужно вернуть через 12 месяцев

Подписка оформляется на год. По истечении срока её действия клиент должен вернуть автомобиль без изменений, влияющих на конструкцию, — к ним не относится естественный износ.

Полный выкуп автомобиля после завершения подписки в программе не предусмотрен. В «АвтоВАЗе» сообщили, что в дальнейшем планируют адаптировать условия сервиса для корпоративных клиентов, включая водителей такси.

