АвтоВАЗ начал продажи самой дорогой LADA Vesta — цена модели Sport будет начинаться от 2,35 млн ₽
Ключевые особенности — механическая коробка передач и двигатель 1,8 EVO
«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж LADA Vesta Sport нового поколения: первые партии уже поступают дилерам. Модель стала самой дорогой в линейке Vesta на момент запуска — рекомендованная цена начинается от 2,3 млн рублей. Автомобиль получил форсированный двигатель на 147 л.с., новую коробку передач и более 200 оригинальных деталей.
В разработке автомобиля опирались на опыт гоночного подразделения LADA Sport
Новая LADA Vesta Sport впервые доступна сразу в двух вариантах — седан и универсал, сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗ».
Конструкцию обновили: добавили более 200 деталей и использовали опыт гоночного подразделения LADA Sport.
В автомобиле установлен двигатель 1,8 л EVO, мощность которого увеличена до 147 л.с. Как уточнили в пресс-службе, мотор значительно доработали:
- поставили спортивные распределительные валы;
- улучшили подачу воздуха (сделали новую прошивку контроллера и системы холодного впуска);
- изменили выхлоп (система получила увеличенный диаметр и специальную настройку звука).
Устойчивость машины подтвердили испытаниями на трассах и в горах
Модель LADA Vesta Sport впервые оснащена 6-ступенчатой механической коробкой передач, рассчитанной на высокий крутящий момент.
Система курсовой устойчивости теперь имеет спортивные настройки — и её можно отключить по желанию водителя.
Шасси с клиренсом 158 мм адаптировано как для обычных дорог, так и для активной езды. За счёт изменённых параметров пружин и амортизаторов, а также расширенной колеи, автомобиль получил повышенную устойчивость, подтверждённую испытаниями на трассах и в горных районах России.
LADA Vesta Sport получила спортивный дизайн с кожаной отделкой
У LADA Vesta Sport аэродинамический обвес, который улучшает устойчивость на высокой скорости. Салон сделан в чёрно-красной гамме, у сидений есть боковая поддержка, а у руля и рычага коробки передач — кожаная отделка.
В цифровую панель добавили спортивный режим, который показывает время и скорость прохождения дистанции.
LADA Vesta Sport доступна в цветах:
- «Пантера»,
- «Ледниковый»,
- «Борнео»,
- «Платина».
Позже появятся варианты «Фламенко» и «Тайфун». В пресс-службе уточнили, что компанией предусмотрена версия Black с чёрными элементами кузова и дисками.
В мультимедийную систему интегрированы сервисы Яндекса
LADA Vesta Sport выпускается в максимальной комплектации «Техно». В неё входят:
Безопасность и помощь водителю:
- светодиодные фары;
- системы ABS, ESC и другие;
- помощь при старте в гору;
- контроль слепых зон.
Комфорт и управление:
- бесключевой доступ;
- дистанционный запуск двигателя;
- подогрев руля, сидений и ветрового стекла;
- круиз-контроль.
Парковка и обзор:
- камера заднего вида;
- передние и задние парктроники.
Мультимедиа и звук:
- аудиосистема с 8 динамиками;
- мультимедиа LADA EnjoY Vision Pro;
- цифровая приборная панель 10 дюймов (около 25 см по диагонали).
В систему встроен Яндекс Авто с сервисами Яндекса и голосовым помощником Алисой. Можно строить маршруты, управлять функциями машины и пользоваться сервисами прямо с экрана.
