АвтоВАЗ начал продажи самой дорогой LADA Vesta — цена модели Sport будет начинаться от 2,35 млн ₽

Ключевые особенности — механическая коробка передач и двигатель 1,8 EVO

Текст: Анастасия Москаль
24 марта 2026, 19:15
Фото: пресс-служба «АвтоВАЗ»
«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж LADA Vesta Sport нового поколения: первые партии уже поступают дилерам. Модель стала самой дорогой в линейке Vesta на момент запуска — рекомендованная цена начинается от 2,3 млн рублей. Автомобиль получил форсированный двигатель на 147 л.с., новую коробку передач и более 200 оригинальных деталей.

В разработке автомобиля опирались на опыт гоночного подразделения LADA Sport

Новая LADA Vesta Sport впервые доступна сразу в двух вариантах — седан и универсал, сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗ».

Конструкцию обновили: добавили более 200 деталей и использовали опыт гоночного подразделения LADA Sport.

В автомобиле установлен двигатель 1,8 л EVO, мощность которого увеличена до 147 л.с. Как уточнили в пресс-службе, мотор значительно доработали:

  • поставили спортивные распределительные валы;
  • улучшили подачу воздуха (сделали новую прошивку контроллера и системы холодного впуска);
  • изменили выхлоп (система получила увеличенный диаметр и специальную настройку звука).

Устойчивость машины подтвердили испытаниями на трассах и в горах

Модель LADA Vesta Sport впервые оснащена 6-ступенчатой механической коробкой передач, рассчитанной на высокий крутящий момент.

Система курсовой устойчивости теперь имеет спортивные настройки — и её можно отключить по желанию водителя.

Шасси с клиренсом 158 мм адаптировано как для обычных дорог, так и для активной езды. За счёт изменённых параметров пружин и амортизаторов, а также расширенной колеи, автомобиль получил повышенную устойчивость, подтверждённую испытаниями на трассах и в горных районах России.

LADA Vesta Sport получила спортивный дизайн с кожаной отделкой

У LADA Vesta Sport аэродинамический обвес, который улучшает устойчивость на высокой скорости. Салон сделан в чёрно-красной гамме, у сидений есть боковая поддержка, а у руля и рычага коробки передач — кожаная отделка.

В цифровую панель добавили спортивный режим, который показывает время и скорость прохождения дистанции.

LADA Vesta Sport доступна в цветах:

  • «Пантера»,
  • «Ледниковый»,
  • «Борнео»,
  • «Платина».

Позже появятся варианты «Фламенко» и «Тайфун». В пресс-службе уточнили, что компанией предусмотрена версия Black с чёрными элементами кузова и дисками.

В мультимедийную систему интегрированы сервисы Яндекса

LADA Vesta Sport выпускается в максимальной комплектации «Техно». В неё входят:

Безопасность и помощь водителю:

  • светодиодные фары;
  • системы ABS, ESC и другие;
  • помощь при старте в гору;
  • контроль слепых зон.

Комфорт и управление:

  • бесключевой доступ;
  • дистанционный запуск двигателя;
  • подогрев руля, сидений и ветрового стекла;
  • круиз-контроль.

Парковка и обзор:

  • камера заднего вида;
  • передние и задние парктроники.

Мультимедиа и звук:

  • аудиосистема с 8 динамиками;
  • мультимедиа LADA EnjoY Vision Pro;
  • цифровая приборная панель 10 дюймов (около 25 см по диагонали).

В систему встроен Яндекс Авто с сервисами Яндекса и голосовым помощником Алисой. Можно строить маршруты, управлять функциями машины и пользоваться сервисами прямо с экрана.

