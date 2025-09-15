Лабубу — уже не в тренде: акции Pop Mart упали на 9%

Популярность дизайнерских игрушек Labubu, ставших хитом в Азии год назад, начала снижаться — это привело к падению акций китайской компании Pop Mart на 9% в Гонконге. Аналитики объясняют это слабым спросом, падением цен на вторичном рынке и высокой оценкой компании. Несмотря на откат, Pop Mart остаётся лидером роста в индексе Hang Seng с ростом более 180% с начала года.

Pop Mart теряет миллиарды

Акции Pop Mart потеряли почти $13 млрд рыночной капитализации — около четверти стоимости с рекордного максимума 26 августа. В 2024 году бумаги компании более чем утроились в цене благодаря буму вокруг Labubu — это позволило Pop Mart попасть в индексы Hang Seng и Hang Seng China Enterprises, которые отражают состояние крупнейших компаний Китая и Гонконга.

Сейчас акции торгуются почти в 23 раза выше ожидаемой прибыли Pop Mart за ближайшие 12 месяцев, что указывает на очень высокую оценку относительно реальных доходов.

Рейтинг Pop Mart неожиданно упал

Аналитики инвестбанка JPMorgan понизили прогноз по акциям Pop Mart: если раньше их статус был «лучше рынка» (overweight), то теперь они приравнены к среднерыночному уровню (neutral). По мнению экспертов, ожидания инвесторов слишком завышены. Среди рисков названы падение цен перепродажи игрушек и слабая прозрачность договорённостей с владельцами сторонних лицензий.

Прогнозная цена акций на декабрь 2026 года снижена на 25% — до 300 гонконгских долларов за бумагу. Доля рекомендаций «покупать» в общей структуре прогнозов аналитиков сократилась до 91%, что стало минимальным уровнем за год.

Labubu возвращается — уже в новом формате

Pop Mart продолжает инвестировать в новые продукты: в планах — выпуск анимационного сериала по мотивам Labubu, обновлённой версии игрушки и линейки интерактивных кукол к рождественскому сезону продаж. Однако, как подчёркивают в JPMorgan, эффект от этих инициатив пока трудно прогнозировать, и они вряд ли смогут повторить рекордный успех прошлогоднего бума Labubu.

Контекст

Резкий рост Pop Mart в 2024 году был связан с ажиотажем вокруг Labubu — коллекционных игрушек с кроличьими ушками, которые покупали знаменитости вроде Лисы из K-pop-группы BlackPink и бывшего футболиста Дэвида Бекхэма. Завышенные ожидания и снижение интереса к бренду показывают, что рынок коллекционных игрушек крайне чувствителен к изменению потребительского спроса и цен на вторичном рынке.

