«Коммерсантъ» узнал о срыве сделки между «Балтикой» и региональными пивоварами

«Балтика» отказалась от планов купить региональных производителей пива — «Букет Чувашии» из Чувашской Республики и «Булгарпиво» из Татарстана, сообщили источники «Коммерсанта». По словам одного из них, стороны не смогли договориться о цене.

О готовящейся сделке в середине ноября заявили источники «Ведомостей». Тогда же эксперты оценили «Букет Чувашии» (бренды «Марочное», «5.0 Юбилейное») в 2 млрд рублей, а «Булгарпиво» («Пятницкое», «Немецкое» и Bulgarpivo) — в 700 млн рублей. Чувашский производитель выпускает 8 млн дал в год, татарстанский — 13 млн дал.

Почему сделка сорвалась? Обсуждение сделки прекратилось, так как стороны не смогли договориться о цене, сказал один из собеседников «Коммерсанта». В «Балтике» и «Булгарпиве» отказались от комментариев. В «Букете Чувашии» газете не ответили.

Зачем «Балтике» региональные пивовары? Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что «Балтика» вряд ли рассматривала покупку этих компаний для наращивания производства, так как в изготовлении пива в России их доля не превышает 1%. «Букет Чувашии» мог заинтересовать «Балтику» из-за мощностей по производству солода, утверждает источник «Коммерсанта» на рынке пива.

Шапкин также отметил, что переговоры о сделке шли еще в тот момент, когда «Балтика» формально принадлежала датской Carlsberg. По мнению эксперта, сделка могла быть подстраховкой на случай, если бы основные активы компании арестовали — тогда «Балтика» могла бы продолжить выпускать пиво на заводах региональных производителей.

Carlsberg объявила о продаже российского бизнеса в декабре прошлого года — это произошло после того, как Владимир Путин вывел «Балтику» из-под временного госуправления. Позже датская компания заявила, что получила в результате сделки примерно $320 млн.

В начале марта «Балтика» и «Московская пивоваренная компания» (МПК) направили письма ритейлерам с уведомлением о том, что собираются повысить отпускные цены на свою продукцию, сообщал «Коммерсантъ». В «Балтике» размер роста цен не уточнили, в МПК планируют индексацию в среднем на 10–15%.

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