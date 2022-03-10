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Российские банки попросили послаблений при расчете долговой нагрузки

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

На фоне санкций российские финансовые организации попросили Центральный банк приостановить или отменить требования, которые влекут крупные финансовые затраты.В том числе — не наказывать кредитные организации за невыполнение ряда «антиотмывочных» норм, смягчить подход к расчету предельной долговой нагрузки и полной стоимости кредита, а также упростить оформление ипотечных каникул.

Российские банки попросили послаблений при расчете долговой нагрузки

Пакет инициатив по смягчению правил подготовил Национальный совет финансового рынка. Он разделен на три блока, пишут «Известия».

В первом предлагается приостановить разработку законопроектов, направленных на ужесточение нынешних требований. Здесь речь идет об обсуждаемых ограничениях по вложениям, например, в сервисы экосистемы, а также о приостановке работы над внедрением «зеленых» стандартов жилищного строительства.

Вторая часть предложений посвящена приостановке действия регуляторных требований Банка России, влекущих наибольшие финансовые затраты. В частности, банки просят не штрафовать их за нарушение некоторых «антиотмывочных» правил. Еще предлагается приостановить требование по надбавкам достаточности капитала и перенести проверки на 2023 год. Также важно временно смягчить подход к оценке предельной долговой нагрузки заемщиков, следует из документа.

В третьем блоке — инициативы, которые требуют изменений российского законодательства. Например, банки попросили до начала следующего года отодвинуть запуск платформы «Знай своего клиента», отложить реализацию предоставления финуслуг по биометрии. Еще одно предложение — остановить рассмотрение законопроекта об изменении подходов к расчету полной стоимости кредита, так как его принятие потребует крупной перенастройки банковских систем.

Ранее банки просили смягчить лимиты на выдачу потребительских кредитов и установить их на уровне с микрофинансовыми организациями, как для кредитов россиянам с высокой долговой нагрузкой, так и для займов на срок более пяти лет.

ЦБ с февраля 2022 года решил не раскрывать банковскую отчетность. Это временная мера, разработанная с целью «ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями». При этом кредитные организации по-прежнему будут предоставлять всю отчетность в ЦБ в полном объеме, то есть «эффективный надзор за их деятельностью» останется неизменным.

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Фото на обложке: Pavel L Photo and Video / Shutterstock

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