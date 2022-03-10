Российские банки попросили послаблений при расчете долговой нагрузки

На фоне санкций российские финансовые организации попросили Центральный банк приостановить или отменить требования, которые влекут крупные финансовые затраты.В том числе — не наказывать кредитные организации за невыполнение ряда «антиотмывочных» норм, смягчить подход к расчету предельной долговой нагрузки и полной стоимости кредита, а также упростить оформление ипотечных каникул.

Пакет инициатив по смягчению правил подготовил Национальный совет финансового рынка. Он разделен на три блока, пишут «Известия».

В первом предлагается приостановить разработку законопроектов, направленных на ужесточение нынешних требований. Здесь речь идет об обсуждаемых ограничениях по вложениям, например, в сервисы экосистемы, а также о приостановке работы над внедрением «зеленых» стандартов жилищного строительства.

Вторая часть предложений посвящена приостановке действия регуляторных требований Банка России, влекущих наибольшие финансовые затраты. В частности, банки просят не штрафовать их за нарушение некоторых «антиотмывочных» правил. Еще предлагается приостановить требование по надбавкам достаточности капитала и перенести проверки на 2023 год. Также важно временно смягчить подход к оценке предельной долговой нагрузки заемщиков, следует из документа.

В третьем блоке — инициативы, которые требуют изменений российского законодательства. Например, банки попросили до начала следующего года отодвинуть запуск платформы «Знай своего клиента», отложить реализацию предоставления финуслуг по биометрии. Еще одно предложение — остановить рассмотрение законопроекта об изменении подходов к расчету полной стоимости кредита, так как его принятие потребует крупной перенастройки банковских систем.

Ранее банки просили смягчить лимиты на выдачу потребительских кредитов и установить их на уровне с микрофинансовыми организациями, как для кредитов россиянам с высокой долговой нагрузкой, так и для займов на срок более пяти лет.

ЦБ с февраля 2022 года решил не раскрывать банковскую отчетность. Это временная мера, разработанная с целью «ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями». При этом кредитные организации по-прежнему будут предоставлять всю отчетность в ЦБ в полном объеме, то есть «эффективный надзор за их деятельностью» останется неизменным.

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