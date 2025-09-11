Банки могут увеличить прибыль в 1,5 раза за счёт ИИ — при комплексной трансформации эффект достигнет 1,9 трлн ₽
Генеративный ИИ может повысить прибыль банков в 1,5 раза
Искусственный интеллект в российском банкинге перестаёт быть модным атрибутом и становится инструментом конкурентоспособности. По данным Рексофт, 48% банков уже используют генеративный ИИ, но 70% провалов связаны с неподготовленностью бизнеса к изменениям. Потенциальный эффект от внедрения оценивается в 385 млрд рублей, а при комплексной трансформации может достигнуть 1,9 трлн рублей.
Банки уже внедряют ИИ
Почти половина российских финансовых организаций используют ИИ для оптимизации процессов: от автоматизации документооборота до обслуживания клиентов. Пока основным результатом остаётся сокращение издержек, а заметного роста доходов банки практически не получают. Аналитики компании Рексофт , которая занимается цифровой трансформацией и внедрением IT-решений для бизнеса, отмечают, что при комплексной трансформации прибыль банков от ИИ-инициатив может увеличиться в 1,5 раза в горизонте от двух до пяти лет.
70% провалов — вина бизнеса
Главная причина сбоев ИИ-инициатив — восприятие технологий как вспомогательных IT-инструментов, а не основы бизнес-трансформации. Такие проекты ограничиваются снижением фонда оплаты труда, но не меняют операционную модель банка.
«Средним игрокам не стоит вступать в гонку разработок, им нужен внешний технологический партнёр», — подчёркивает Алексей Лебедев, директор департамента «Банки и финансы» Рексофт.
Эффект в цифрах
Отдельные внедрения ИИ-решений — например, автоматизация отдельных операций — дают до 11% прироста прибыли для банка, использование чат-ботов и помощников — лишь 1,2%. Глубокая модернизация фронт-офиса (каналов общения с клиентами) способна увеличить прибыльность до 20%, изменения в аналитике и управлении рисками — до 19%, а оптимизация операционных и IT-процессов — около 13%. Максимального эффекта — до 53% роста прибыли — можно достичь только при полной ИИ-трансформации.
Ставка на перестройку бизнеса
Эксперты Рексофт называют стратегию AI-first — подход, в котором ИИ становится основой развития всех процессов банка — базовым документом для финансовых организаций будущего. Она подразумевает перестройку бизнес-модели, обновление IT-ландшафта, организацию системной работы с данными и обучение сотрудников новым навыкам. По оценке директора практики «Стратегия» Рексофт Консалтинг Александра Чугунова, такая трансформация может занять от двух до пяти лет, поэтому начинать переход необходимо уже сейчас.
Рынок меняет правила
В 2025 году доходы банковского сектора сократились на 14%, при этом для клиентов переход из одного банка в другой практически перестал требовать затрат. В такой ситуации именно искусственный интеллект становится решающим фактором конкурентоспособности: новые игроки без устаревших IT-систем строят бизнес на генеративных технологиях и меняют правила рынка, переводя конкуренцию с отдельных продуктов на полное обновление операционной модели банка.
Контекст
Рексофт проанализировал более 200 практических кейсов внедрения ИИ в банках, включая 130 примеров генеративных решений, и сопоставил их с международным опытом. Вывод: ИИ — это не инструмент локальной оптимизации, а новая модель управления. Для банков выбор стоит жёстко: либо стратегия AI-first, либо утрата позиций в ближайшие годы.
