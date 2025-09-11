Генеративный ИИ может повысить прибыль банков в 1,5 раза

Искусственный интеллект в российском банкинге перестаёт быть модным атрибутом и становится инструментом конкурентоспособности. По данным Рексофт, 48% банков уже используют генеративный ИИ, но 70% провалов связаны с неподготовленностью бизнеса к изменениям. Потенциальный эффект от внедрения оценивается в 385 млрд рублей, а при комплексной трансформации может достигнуть 1,9 трлн рублей.

Банки уже внедряют ИИ

Почти половина российских финансовых организаций используют ИИ для оптимизации процессов: от автоматизации документооборота до обслуживания клиентов. Пока основным результатом остаётся сокращение издержек, а заметного роста доходов банки практически не получают. Аналитики компании Рексофт , которая занимается цифровой трансформацией и внедрением IT-решений для бизнеса, отмечают, что при комплексной трансформации прибыль банков от ИИ-инициатив может увеличиться в 1,5 раза в горизонте от двух до пяти лет.

70% провалов — вина бизнеса

Главная причина сбоев ИИ-инициатив — восприятие технологий как вспомогательных IT-инструментов, а не основы бизнес-трансформации. Такие проекты ограничиваются снижением фонда оплаты труда, но не меняют операционную модель банка.