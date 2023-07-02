В ресторане Bar Crenn в Сан-Франциско впервые подали блюда из лабораторного куриного мяса

В первый день лета в ресторане шеф-повара Доминика Кренна Bar Crenn в Сан-Франциско впервые в США гостям предложили блюда их выращенного в лаборатории куриного мяса производства Upside Foods.

Это стало возможным после того, как 21 июня производителям альтернативного белка Upside Foods и Good Meat разрешили продажу продуктов клеточного культивирования в США. Пока — только в ресторанах, а не в магазинах, напоминает TechCrunch.

Лабораторную курицу от Upside Foods в Bar Crenn обжаривают в темпуре и подают с чили айоли и съедобным декором из цветов и зелени. Это первый случай, когда в вегетарианском Bar Crenn можно попробовать «мясо» (этот продукт пропал из меню заведения в 2018 году).

Выращенная курица будет включена в дополнительные блюда ресторана в серии специальных акций и дегустаций, которая будет длиться в течение всего года.

Полученные Upside Foods и Good Meat лицензии эксперты рынка альтернативного мяса считают новой вехой в развитии foodtech-отрасли страны. Представители сообщества надеются, что вскоре разрешение на продажи культивированного белка выйдут за пределы ресторанного бизнеса.

Пока что единственная страна, где продажа таких продуктов разрешена, — это Сингапур. Именно на этот рынок ориентируются многие стартапы этого сегмента.

На него, например, нацелился производитель рыбных продуктов из лабораторного мяса Bluu Seafood. Компания привлекла $17,5 млн, чтобы вывести на рынок восточной страны выращенную в пробирках рыбу.

Фото на обложке: Upside Foods