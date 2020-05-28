Как прошла открытая дискуссия «Be win-to-win. TravelTech как суперсила российской Travel-индустрии»

По словам модератора встречи, бизнес-ангела, предпринимателя и маркетолога Людмилы Булавкиной, из всех отраслей бизнеса сильнее всех от эпидемии коронавируса пострадала туриндустрия. В настоящий момент у участников рынка появилось время на то, чтобы пересобраться, восстановить силы и понять, что именно потребители будут ждать от них в период восстановления. Участники дискуссии поделились соображениями о том, какие инициативы помогут турбизнесу быстрее оправиться от кризиса, какую роль в этом сыграют технологические стартапы и какие инновации представляются им наиболее перспективными.

Ксения Бойкова, заместитель генерального директора по международному взаимодействию и конгрессно-выставочной деятельности Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы, отметила, что за время эпидемии российские туристы соскучились по новым впечатлениям, но еще долго будут с опаской относиться к путешествиям. Одна из главных задач для игроков туристического рынка — информировать клиентов, снимать опасения и находить самые эффективные способы продвижения турпродуктов.

Нам нужны новые инструменты и методы, которые позволят прийти к потребителю, попасть в его девайс, дать тизеры, чтобы он не боялся приехать в Москву, знал что это гостеприимный город с прекрасной инфраструктурой, готовый дарить множество новых впечатлений. Мы должны быть максимально удобными для туристов. Во всем этом помогает цифровизация. Ксения Бойкова

По словам Ксении, развитию цифровизации отрасли и улучшению взаимодействия туркомпаний и поставщиков инноваций помогает ряд инициатив, предпринятых Комитетом по туризму города Москвы.

В феврале 2020 года был проведен хакатон Moscow Travel Hack, собравший более 1200 заявок от стартапов и индивидуальных разработчиков. Развитием этой инициативы стало создание сообщества Moscow Travel Hub, призванное объединить всех игроков туристического рынка, как классические компании, так и TravelTech-стартапы и представителей смежных отраслей.

Основатель и генеральный директор VResorts Владимир Варнавский, как представитель стартап сообщества, отметил, что ощутимой поддержкой для молодых поставщиков инноваций станет посредничество между ними и крупными игроками туристической отрасли.

Гениальные ребята с очень хорошей технологией могут просто не достучаться до компании уровня TUI. Игрокам такого размера приходят тысячи заявок от стартапов. Нужен посредник, который соединит талантливых предпринимателей и разработчиков с большими корпорациями. Чтобы развиваться, стартапам нужны заказы, будь то пилотные проекты или контракты. Владимир Варнавский



С коллегой согласился основатель и генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов. По его мнению, большим бизнесам сложно отслеживать все технологические новинки или создавать внутри себя специальные институции, которые отбирали бы самые перспективные стартапы для сотрудничества. Воронкой, в которой представители разных сегментов крайне диверсифицированного туристического рынка найдут лучшие решения для своих задач, может стать отраслевой акселератор. И это далеко не единственное его преимущество.

Акселераторы не только помогают стартапам, крупным игрокам и инвесторам посмотреть друг на друга и лучше друг друга понять. Они предоставляют необходимое многим начинающим предпринимателям обучение и менторство. Невозможно начать управлять стоящим на месте велосипедом, акселератор дает необходимый многим стартапам толчок. Наконец, когда в индустрии появляется акселератор, на нее начинают смотреть компании из других отраслей, приносить свое видение, идеи, а главное — деньги. Вадим Мамонтов



Вадим также выделил ряд технологий и услуг, которые, по его мнению, определят развитие отечественного туристического бизнеса. К ним относятся VR-технологии, которые помогут в выборе путешествий, лучше передавая красоту и атмосферу природных объектов и исторических мест. По мнению эксперта, туристам, передвигающимся по России, также не хватает сервиса подбора живописных и удобных маршрутов и голосового сопровождения — своего рода аудиогида по природным зонам. Наконец, потенциал для роста есть и в сфере глэмпингов — мест для комфортного отдыха на дикой природе.

Коммерческий директор «TUI Россия и СНГ» Владимир Рубцов подтвердил тезис Владимира Варнавского, что в компанию поступает множество предложений от стартапов и заявил о готовности TUI с ними сотрудничать. По его словам, компания может предложить внешним командам масштабные проекты в туристической и других сферах.

Потребность в новых инновационных решениях Владимир объясняет сложившейся в мире и на туристическом рынке ситуацией. В условиях пандемии у людей всех возрастов резко увеличилась интернет-грамотность, люди стали активно использовать онлайн-ресурсы и чаще платить за контент, онлайн-торговля вот-вот обгонит традиционную. Когда самоизоляция завершится, сложившаяся модель поведения не изменится, считает эксперт, а значит компании — в том числе туристические — должны подстраиваться под новые реалии.

Мы создаем площадку и хотим быть не просто поставщиком услуг, но и соединять поставщиков и клиентов, помогать им выстраивать взаимовыгодные отношения. Не только привлекать трафик, но и монетизировать его, предлагать дополнительные услуги. Это больше, чем классическая модель туроператора. Владимир Рубцов



В конце дискуссии эксперты дали советы предпринимателям, начинающим свое дело в туриндустрии и смежных сферах. С напутствием, которое коллегам-стартаперам дал Владимир Варнавский, согласились все участники мероприятия: