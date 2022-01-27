Bentley назвала дату появления своего первого электромобиля

Британская компания Bentley намерена запустить производство своего первого электромобиля в 2025 году. Под него реконструируют автозавод в Кру, других подробностей пока нет.

Компания также планирует в ближайшие 10 лет инвестировать в решения для устойчивого развития 2,5 млрд фунтов, или примерно $3,4 млрд, сообщил телеканал CNBC.

К 2030 году компания планирует стать полностью электрическим брендом люксового класса.

В начале года Bentley показала обновленный гибрид Bentayga с бензиновым битурбомотором V6 3.0 и электродвигателем. Скоро компания планирует показать еще один подзаряжаемый гибрид — электрифицированный седан Flying Spur.

Ранее General Motors объявила о планах по наращиванию производства электромобилей. Позднее Lamborghini заявила о планах представить в 2023 году свой первый гибрид, который оснастили двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем одновременно.

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Фото на обложке: Bentley