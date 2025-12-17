Бесплатный обед и профилактика выгорания: зумеры назвали свой «базовый минимум» и «роскошный максимум» в офисе
«Базовый минимум» зумеров: что поколение Z требует от офиса
Поколение Z выставляет чёткие требования к офисной среде, выяснил деловой квартал «Сколково Парк». Почти 90% зумеров считают бесплатные напитки и снеки «базовым минимумом» в офисе. 77% ждут от работодателя обучения, а 73% — современной техники, закреплённой за сотрудником.
Оплата снеков, обедов и путёвок — запросы зумеров к офису
Исследование «Сколково Парк» показывает, что почти 90% респондентов считают бесплатные напитки и снеки базовым элементом офисной культуры. Для 63% опрошенных нормой является оплата обеда за счёт работодателя.
Ещё 54% считают стандартом отдых за счёт компании — корпоративные путёвки для зумеров воспринимаются как профилактика выгорания, а не как дополнительная привилегия.
Поколение Z ожидает от работодателя инвестиций в развитие. 77% респондентов считают обязательным доступ к онлайн-курсам и обучающим платформам. 73% ждут, что компания предоставит сотруднику современные ноутбуки, мониторы и наушники.
Зумеры оценивают офис по локации
Для зумеров важна не только внутренняя среда, но и окружение офиса. 64% считают базовым требованием пешую доступность от метро. 62% ожидают развитую инфраструктуру рядом с офисом — кафе и столовые в минуте ходьбы.
Почти 75% опрошенных отмечают, что естественный свет и вид из окна снижают стресс и помогают сохранять продуктивность.
По мнению респондентов, отсутствие кафе и столовых рядом с офисом сокращает реальное время обеда и делает рабочий день более напряжённым. 57% также считают наличие парковки важным фактором при выборе работодателя.
Комфорт — стандарт для зумеров, забота — преимущество
Таким образом, для поколения Z «базовый минимум» — это удобная и функциональная рабочая среда: еда и обеды в офисе, современная техника и обучение, понятная логистика до офиса и инфраструктура рядом.
Всё, что ещё больше демонстрирует заботу о благополучии сотрудников, зумеры уже относят к «роскошному максимуму».
82% респондентов не считают психологическую помощь по ДМС обязательной, но воспринимают её как признак высокого уровня заботы.
Капсулы для сна знакомы лишь 12% опрошенных, однако 68% отметили, что такой формат вызывает искренний восторг.
Раздельный сбор мусора — «роскошный максимум» для поколения Z
Для 88% зумеров важным индикатором прогрессивности работодателя являются , раздельный сбор мусора и pet-friendly-среда.
Престижная локация — офис у парка или набережной — относится к «роскошному максимуму» для 76% опрошенных. При этом возможность проводить обеденный перерыв на свежем воздухе 57% уже считают базовой потребностью.
Главный «ред флаг» для зумеров — токсичная среда
Директор по аренде делового квартала «Сколково Парк» Елена Малиновская отмечает, что для поколения Z офис — это экосистема, которая должна поддерживать продуктивность и благополучие одновременно.
По данным исследования, 61% зумеров уходят с работы из-за агрессивного коллектива или руководства, 55% не принимают жёсткий контроль, а необходимость постоянно посещать неподходящий офис отпугивает почти 75% молодых специалистов.
