«Базовый минимум» зумеров: что поколение Z требует от офиса

Поколение Z выставляет чёткие требования к офисной среде, выяснил деловой квартал «Сколково Парк». Почти 90% зумеров считают бесплатные напитки и снеки «базовым минимумом» в офисе. 77% ждут от работодателя обучения, а 73% — современной техники, закреплённой за сотрудником.

Оплата снеков, обедов и путёвок — запросы зумеров к офису

Исследование «Сколково Парк» показывает, что почти 90% респондентов считают бесплатные напитки и снеки базовым элементом офисной культуры. Для 63% опрошенных нормой является оплата обеда за счёт работодателя.

Ещё 54% считают стандартом отдых за счёт компании — корпоративные путёвки для зумеров воспринимаются как профилактика выгорания, а не как дополнительная привилегия.

Поколение Z ожидает от работодателя инвестиций в развитие. 77% респондентов считают обязательным доступ к онлайн-курсам и обучающим платформам. 73% ждут, что компания предоставит сотруднику современные ноутбуки, мониторы и наушники.

Зумеры оценивают офис по локации

Для зумеров важна не только внутренняя среда, но и окружение офиса. 64% считают базовым требованием пешую доступность от метро. 62% ожидают развитую инфраструктуру рядом с офисом — кафе и столовые в минуте ходьбы.

Почти 75% опрошенных отмечают, что естественный свет и вид из окна снижают стресс и помогают сохранять продуктивность.

По мнению респондентов, отсутствие кафе и столовых рядом с офисом сокращает реальное время обеда и делает рабочий день более напряжённым. 57% также считают наличие парковки важным фактором при выборе работодателя.

Комфорт — стандарт для зумеров, забота — преимущество

Таким образом, для поколения Z «базовый минимум» — это удобная и функциональная рабочая среда: еда и обеды в офисе, современная техника и обучение, понятная логистика до офиса и инфраструктура рядом.

Всё, что ещё больше демонстрирует заботу о благополучии сотрудников, зумеры уже относят к «роскошному максимуму».

82% респондентов не считают психологическую помощь по ДМС обязательной, но воспринимают её как признак высокого уровня заботы.

Капсулы для сна знакомы лишь 12% опрошенных, однако 68% отметили, что такой формат вызывает искренний восторг.

Раздельный сбор мусора — «роскошный максимум» для поколения Z

Для 88% зумеров важным индикатором прогрессивности работодателя являются ESG-практики*Оценка бизнеса не только по финансовым показателям, но и по тому, как он влияет на окружающую среду, раздельный сбор мусора и pet-friendly-среда.

Престижная локация — офис у парка или набережной — относится к «роскошному максимуму» для 76% опрошенных. При этом возможность проводить обеденный перерыв на свежем воздухе 57% уже считают базовой потребностью.

Главный «ред флаг» для зумеров — токсичная среда

Директор по аренде делового квартала «Сколково Парк» Елена Малиновская отмечает, что для поколения Z офис — это экосистема, которая должна поддерживать продуктивность и благополучие одновременно.

По данным исследования, 61% зумеров уходят с работы из-за агрессивного коллектива или руководства, 55% не принимают жёсткий контроль, а необходимость постоянно посещать неподходящий офис отпугивает почти 75% молодых специалистов.