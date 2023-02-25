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Продажи Beyond Meat упали на 20% в четвертом квартале 2022 года

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Потребители все чаще отказываются от заменителей мяса на растительной основе на фоне общемировой инфляции и роста цен на продукты. Одна из ведущих компаний-производителей растительного мяса Beyond Meat отчиталась о растущих убытках и снижении прибыли к концу 2022 года.

Продажи Beyond Meat упали на 20% в четвертом квартале 2022 года

Чистая выручка Beyond Meat в четвертом квартале снизилась на $20,7 млн (20,6%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет Business Insider. 

Компания заявила, что за этот период было продано примерно на 3,3 тыс. фунтов меньше растительных мясных продуктов (это сокращение на 17%).

Генеральный директор и основатель компании Итан Браун связывает падение спроса с «устойчиво высокой инфляцией, замедлением экономики на ключевых рынках и усилением конкурентной активности».

«Кажется логичным, что потребители готовы отказаться от белка, который стоит в два раза дороже его животного эквивалента в периоды сильной инфляции и снижения покупательной способности»,— объясняет Браун.

И хотя, согласно данным Бюро статистики труда США, за год цены на мяса поднялись не так существенно, как на другие продукты (в среднем на 11,3% для всей потребительской корзины), продажи растительных производных можно стимулировать только за счет демпинга. 

В ресторанах в финальном квартале 2022 года продажи продуктов Beyond упали на 30%, это чуть более четверти всех продаж компании в США (25,8%). Поставки включают обслуживание таких сетей, как McDonald's, Pizza Hut и др.

На США пришлось 72,5% продаж Beyond в 2022 году по выручке. При этом чистый убыток составил $366 млн по сравнению с $182 млн в 2021 году. 

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Консалтинговый гигант Deloitte отметил в сентябрьском отчете, что продажи мяса растительного происхождения стабильно падают. 

«С инфляцией все меньше людей готовы платить надбавку к цене», — говорится в отчете. 

Данные Information Resources Inc, приведенные Bloomberg, показывают, что объем продаж охлажденных мясных альтернатив в розничной торговле упал на 10,5% за год.

ООН отмечает, что потребление мяса «смещается в сторону мяса птицы», на долю которого, как ожидается, в 2030 году будет приходиться 41% продаж всего белка.

Фото на обложке: Unsplash

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