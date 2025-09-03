Билайн: сколько денег в 2024-м ушло фондам и людям

Билайн подвёл итоги устойчивого развития за 2024 год и выпустил ESG-отчёт, подготовленный по международным стандартам GRI и SASB. Документ проверили независимые аудиторы, а цифры в нём показывают: телеком-игрок всё меньше похож на классического оператора и всё больше напоминает социально-технологическую платформу. Компания считает не только прибыль, но и спасённые жизни, инвестиции в сотрудников и вклад в экологию.

Технологии как социальный драйвер

Вместо сухой связи и тарифов — участие в национальных проектах. Билайн включён в «Демографию», «Науку и университеты» и «Цифровую экономику». Под брендом компании появляются сервисы для медицины, образования и равного доступа к цифровой среде.

Отдельный фокус — платформа билайндлядетей.рф. В прошлом году ею воспользовались свыше 150 тысяч человек. Здесь есть курсы по цифровым навыкам, адаптированные игры для незрячих детей и обучающие материалы для школьников. Платформа выиграла федеральный конкурс «Дело в людях» и стала одним из главных кейсов по инклюзии в стране.

13 лет поиска вместе с «ЛизаАлерт»

Билайн продолжает партнёрство с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» — и делает это уже более десятилетия. Только в 2024 году горячая линия и Big Data помогли вернуть домой почти 39 тысяч человек. За всё время сотрудничества счёт идёт на четверть миллиона спасённых жизней. Проект заслужил Национальную премию «Наш вклад» и стал примером того, как бизнес интегрируется в волонтёрскую экосистему.

ИИ в медицине

Совместно с Сеченовским университетом Билайн разрабатывает технологии на базе искусственного интеллекта. Речь идёт о компьютерном зрении и аудиоаналитике, которые помогают выявлять тяжёлые болезни на ранних стадиях. Компания делает ставку на то, чтобы эти решения стали доступны в регионах, где дефицит диагностической инфраструктуры особенно заметен.

Экология — часть стратегии

В Ярославле у Билайна работает дата-центр, который первым в стране получил «золотой» сертификат «GREEN ZOOM». Это знак того, что ЦОД соответствует жёстким экологическим критериям.

Компания активно сотрудничает с ИТМО и другими вузами, развивая экотехнологии и обучая специалистов. Когда на Черноморском побережье произошёл разлив мазута, оператор включился в работу: открыл бесплатную горячую линию и помог фондам собирать пожертвования через сервис мобильной коммерции.

Деньги для фондов и для людей

Социальные цифры отчёта выглядят весомо:

670 млн ₽ собраны для благотворительных фондов;

643,8 млн ₽ направлены на поддержку почти 25 тысяч сотрудников;

120,7 млн ₽ вложены в охрану труда.

Средний работник получил 31 час обучения или коучинга, а программа корпоративного благополучия «Сфера» охватила порядка 10 тысяч человек. Forbes сохранил за компанией платиновый статус «лучший работодатель», а показатель травматизма LTIFR остановился на уровне 0,16.

Контекст

Руководитель по устойчивому развитию Евгения Чистова отметила, что ESG давно стало для Билайна стратегией, встроенной в сам бизнес. По её словам, проекты компании укрепляют социальный капитал, поддерживают технологический суверенитет страны и создают среду, в которой технологии работают на людей, а не наоборот.

Отчёт Билайна за 2024 год показывает: корпоративная устойчивость — это не презентация на галочку. Компания делит миллиарды между фондами и персоналом, внедряет ИИ в медицину и делает дата-центры зелёными. И это всё не про PR-отчётность, а про реальные эффекты, которые ощущает общество.