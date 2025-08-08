Онлайн-торговля вытеснила строительство и грузоперевозки из топа по числу новых компаний. В 2024 году в e-commerce открылось почти 304 тыс. бизнесов — на 82,5 тыс. больше, чем в стройке. И тренд, похоже, только набирает обороты.

Онлайн-торговля в лидерах

По данным агентства по продвижению на маркетплейсах «Шольчев», ещё до 2020 года топ-5 новых бизнес-направлений в России выглядел весьма предсказуемо: строительство, грузоперевозки, розничная и оптовая торговля, салоны красоты. Пандемия внесла свои коррективы, выбросив опт из лидеров. Вместо этого в списке появилась аренда недвижимости. При этом первые строчки оставались за капиталоёмкими отраслями — стройкой и перевозками.

Всё изменилось в 2022-м: в пятёрку впервые ворвался e-commerce, зарегистрировав 124,2 тыс. новых компаний и вытеснив салоны красоты. Через год онлайн-торговля уже обошла розницу и доставку еды, а в 2024-м впервые заняла первое место.

По данным ФНС, в прошлом году в e-commerce появилось 303,8 тыс. новых бизнесов — на 65,3 тыс. больше, чем в грузоперевозках, и на 82,5 тыс. больше, чем в строительстве.

Почему выигрывает e-commerce

Сдвиг объясняется изменением логики входа в бизнес. Капиталоёмкие отрасли требуют больших вложений на старте, тогда как онлайн-торговля даёт возможность проверять гипотезы и масштабировать удачные идеи без выстраивания масштабной инфраструктуры.

Как отмечает основатель агентства Евгений Шольчев, e-commerce позволяет «оперативно проверять гипотезы, получать обратную связь и масштабировать удачные решения», а значит, остаётся устойчиво привлекательной нишей.

Росту доверия к онлайн-торговле способствовало и снижение тревожности. По данным Яндекс Маркета, с 2022 по 2024 год опасения по поводу высокой конкуренции на маркетплейсах снизились на 45%, а страх непрозрачных доходов — на 48%.

Входной порог — ниже, возможностей — больше

Эксперты отмечают, что за последние годы зайти в e-commerce стало проще. Чтобы продавать онлайн, не нужны собственные склады в каждом регионе или команда аналитиков: маркетплейсы предлагают всё — от развитой сети складов и ПВЗ до рекламных инструментов и обучающих программ. Это снимает не только операционные, но и психологические барьеры для новичков.



Начать продавать онлайн сегодня проще, чем когда-либо. Как отмечают в пресс-службе «Яндекс Маркета», для старта не нужны собственные склады по всей стране или команда аналитиков — маркетплейсы берут на себя основную инфраструктуру. Они обеспечивают продавцов готовой логистикой со складами и пунктами выдачи заказов, дают витрины для товаров и встроенные рекламные инструменты, а на старте помогают и обучают, снимая часть организационных и финансовых барьеров.

Что интересно, в нишу e-commerce приходит много людей с разным бэкграундом.

«Например, почти у половины продавцов – это первый бизнес. Большинство из них до запуска магазина работали в найме или на фрилансе. Среди новичков часто встречаются бывшие логисты, административные работники и ритейлеры. Навыки из этих сфер хорошо подходят для онлайн-продаж и помогают развивать свое дело эффективнее», — прокомментировали в пресс-службе «Яндекс Маркета».

По данным компании, фокусными категориями на платформе стали:

«Детские товары»,

«Товары для дома»,

«Мебель»,

«Красота и здоровье»,

«Одежда и обувь».

За 2024 год они выросли в 1,5–2 раза. Это ниши с понятной логистикой и относительно низким порогом входа, что делает их особенно привлекательными для новых продавцов.





Продавец на маркетплейсе — уже профессия

Вместе с ростом доступности меняются и требования. Сегодня продавец на маркетплейсе — это полноценная профессия. Нужно контролировать остатки на складах, вовремя пополнять запасы, работать с контентом и отзывами, развивать собственную витрину и инвестировать в продвижение, в том числе за пределами платформы.

Рынок не стоит на месте: в первом полугодии 2025 года e-commerce продолжает лидировать — уже зарегистрировано 17 тыс. новых компаний против 13 тыс. в строительстве и 7 тыс. в грузоперевозках. По прогнозам «Яков и Партнёры», к 2030 году сегмент вырастет в 2,6 раза — до 32,3 трлн ₽.





Фото: artpartner-images / Getty Images