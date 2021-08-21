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Blue Origin Безоса потеряла ключевых сотрудников, которые занимались лунной программой

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса за лето потеряла почти два десятка ключевых сотрудников. Многие из них занимались лунной программой, на которую Blue Origin все еще расчитывает получить деньги от правительства США.

Blue Origin Безоса потеряла ключевых сотрудников, которые занимались лунной программой

Всего же компанию Безоса только за последние несколько месяцев покинули 17 ключевых сотрудников, сообщает CNBC. Ушли люди из высшего руководства и квалифицированные инженеры, многие из которых готовили к запуску на Луну пилотируемый корабль.

Некоторые из них уже нашли работу у главных конкурентов Blue Origin: SpaceX Илона Маска и Firefly Aerospace Макса Полякова. Некоторые только обновили свои статусы на LinkedIn, сообщив, что находятся в поиске работы.

CNBC стало известно, что 30 июля, через десять дней после знаменитого и часто критикуемого суборбитального полета Джеффа Безоса, Blue Origin выплатила сотрудникам бонус в размере $10 тыс. (около 740 тыс. рублей) в качестве благодарности за подготовку этого самого полета.

В компании уточнили, что бонус не является попыткой удержать оставшихся сотрудников.

Кроме потери важных сотрудников и перехода части из них к конкурентам у Blue Origin есть и другие проблемы: сейчас компания пытается через суд добиться пересмотра лунного контракта правительственной NASA и SpaceX.

Фото: Blueorigin.com

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