«ТилТех Капитал» инвестировал 30 млн рублей в бренд товаров для сна Blue Sleep

Фонд «ТилТех Капитал» инвестировал в российский бренд товаров для сна Blue Sleep . Об этом Rusbase рассказал представитель фонда.

Сумма инвестиций составила 30 млн рублей в обмен на 7% компании. При этом фонд имеет возможность дофинансировать еще 30 млн рублей в первом квартале 2021 года.

Blue Sleep — бренд-производитель матрасов, подушек, кроватей и аксессуаров. Компания придерживается концепции wow-сервиса — осуществляет доставку день в день и дает 100 дней на тестирование продукции. Компания работает по модели d2c-продаж.

Привлеченные средства будут направлены на расширение географии присутствия, увеличение ассортимента продукции, разработку решения для анализа данных о сне человека.

«Раунд инвестиций даст нам возможность полноценно развернуть второй этап масштабирования бизнеса, который мы уже запустили в первом квартале 2020 года. Мы расширяем географию, инвестируем в продукт и инновации, в людей. Мы планируем инвестировать не только в текущие направления — товары для сна, но и в создание решений в области data science», — рассказал генеральный директор Blue Sleep Георгий Семенов.

Blue Sleep основана британцами Марком Хамилфордом, Стивеном Инскоу и россиянами Дмитрием Гуржием, Георгием Семеновым. Компания работает в России с 2017 года по схеме bed in a box: торговля онлайн; только одна или несколько оптимальных моделей в продаже; доставка в компактной упаковке.

По собственным данным компании, доля возвратов матрасов Blue Sleep сейчас не превышает 4%. По данным на август 2020 года, всего компания продала в России 7,5 тысячи матрасов и более 12 тысяч аксессуаров.

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