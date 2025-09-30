Переработка отходов становится привычкой среди россиян

Россияне сдали более двух миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок через сеть фандоматов Ecoplatform и Самоката. За два года партнёры развернули 93 устройства в Москве, Петербурге, Казани и Красноярске. Экологичная инициатива выросла из локального эксперимента в масштабный проект, который одновременно решает задачу утилизации и формирует новую потребительскую привычку.

Простая привычка — вклад в реальное производство

Совместная программа стартовала в июле 2023 года с 20 фандоматов в Санкт-Петербурге. Уже к лету 2024 их стало 47, а к июню 2025 года сеть выросла почти вдвое — до 93 устройств. За один только август этого года фандоматы приняли более 266 тысяч единиц тары — на 10% больше, чем месяцем ранее и почти в три раза больше, чем год назад (+195% к августу 2024 года).

Сданные бутылки и банки прессуются и проходят очистку на сортировочных станциях. Дальше вторсырьё превращается в новые продукты: от одежды и мебели до автозапчастей. Таким образом, простое действие пользователя в городе запускает цикл реального производства.

За участие в проекте — бонусы

Пользователи сканируют QR-код на фандомате, регистрируются в бонусной программе Ecoplatform и получают баллы за каждую сданную единицу тары. Эти бонусы можно потратить на скидки у партнёров или перевести на благотворительность. Сейчас в системе — более 23 тысяч зарегистрированных пользователей только через фандоматы, установленные в партнёрстве с Самокатом.

Инициатива делает переработку частью повседневного потребления. Сдать бутылку в ближайшем магазине так же просто, как заказать продукты через приложение. И это приближает переработку к тому самому «одному клику», которого раньше не хватало экологическим сервисам.

Зачем это бизнесу

Ecoplatform делает ставку на формирование у людей новой привычки — относиться к отходам как к ресурсу, а не к проблеме.

«Наша миссия — сформировать у людей привычку осознанно обращаться с отходами, а также сделать сдачу вторсырья максимально простой, понятной и выгодной. Совместно с Самокатом мы собрали уже более двух миллионов единиц тары — и это наглядный пример того, что экологичные инициативы могут быть востребованы и приносить ощутимый результат»», — говорит управляющий партнёр Ecoplatform Иван Гусаков.

Для Самоката участие в проекте — часть долгосрочной ESG-стратегии: компания стремится к простым и удобным решениям, которые становятся частью повседневной жизни.

«Пользователи уже сдали два миллиона банок и бутылок. Эта цифра говорит о реальном вкладе горожан в заботу об окружающей среде — и вдохновляет нас продолжать», — отмечает Михаил Петрухин, директор по маркетингу онлайн-ритейлера.

Контекст

Сегодня Ecoplatform управляет более чем 1000 фандоматов по всей России, а её программа лояльности насчитывает свыше 600 тысяч активных пользователей. Для Самоката участие в проекте — продолжение ESG-стратегии: компания остаётся лидером e-grocery и развивает линейку собственных брендов.