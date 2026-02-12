66% айтишников столкнулись с трудностями при поиске работы

66% IT-специалистов в 2025 году столкнулись с трудностями при поиске работы, а 55% соискателей считают, что искусственный интеллект усложнил наём — стало сложнее пройти через «фильтры» и этапы отбора. Как пишет «Российская газета», поиск работы у специалистов всех уровней занимает в среднем три месяца и более. Резюме теряют эффективность, а количество этапов отбора растет, что увеличивает сроки и стоимость найма.

IT-сектор впервые за пять лет показал снижение

Как сообщает «Российская газета», в январе 2026 года количество вакансий в сфере информационных технологий снизилось на 39% год к году. Одновременно число резюме увеличилось на 30%.

Во втором полугодии 2025 года медианная зарплата IT-специалистов почти не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и к началу 2026 года составила около 180 тыс. рублей.

«Российская газета» также сообщает, что компании столкнулись с удорожанием денег и снижением готовности инвестировать в рискованные проекты, что ограничило возможности роста и отразилось на рынке труда. Валовая добавленная стоимость IT-сектора в 2025 году сократилась на 7% и составила 2,6 трлн рублей. Это первое снижение показателя за последние пять лет.

ИИ усложнил наём IT-специалистов

55% соискателей считают, что искусственный интеллект усложнил процесс найма. Работодатели чаще усиливают технические интервью и тестовые задания, что увеличивает длительность и стоимость отбора.

По данным исследования, на которое ссылается «Российская газета», если полтора года назад DevOps-инженер мог рассматривать до десяти предложений в день, то в начале 2026 года на одну IT-вакансию приходилось до 300 откликов.

60% сопроводительных писем готовятся с помощью ИИ

Около 40% сотрудников IT-компаний, которые искали работу в 2025 году, использовали ИИ-инструменты. При этом около 60% соискателей применяют нейросети для подготовки сопроводительных писем.

В исследовании отмечается, что прежний способ первичной фильтрации по резюме превратился в соревнование ИИ-моделей. Работодатели вынуждены перепроверять навыки на очных технических интервью, что увеличивает затраты времени и ресурсов.

Компании сокращают бюджеты и меняют подход к найму

Эксперты отмечают, что рынок труда в IT вошёл в фазу рационализации: компании перестали расширять команды авансом и сосредоточились на производительности и измеримых результатах. Тренды связывают с общей экономической ситуацией и сокращением бюджетов.

По оценкам участников рынка, потребность в молодых специалистах в целом закрыта, тогда как опытные квалифицированные кадры по-прежнему остаются востребованными.

Почти все эксперты признают, что искусственный интеллект стал существенным фактором на рынке труда в сфере информационных технологий и радикально изменил механизм найма. Рекрутеры используют нейросети для автоматизации рутинных задач, а кандидаты — при подготовке к собеседованиям и создании резюме.