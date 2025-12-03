Больше половины жителей России заметили всплеск фейков в сети — 33% стало сложнее отличать правду и вымысел
Фейк или правда: 56% россиян говорят о росте дезинформации
Фото: EyeEm Mobile GmbH / Getty Images
Объём недостоверной информации в 2025 году заметно вырос. Согласно исследованию Rambler&Co, 56% респондентов заявили о кратном увеличении фейков. На фоне роста дезинформации люди переходят к более практической цифровой гигиене — 53% предпочитают проверять подозрительные сообщения через несколько источников.
13% фильтруют информацию и сталкиваются с фейками реже
Большинство участников опроса Rambler&Co отметили кратный прирост недостоверной информации. 13% заявили, что стали сталкиваться с фейками реже — они объясняют это тем, что научились лучше фильтровать данные. 11% ощущают проблему на прежнем уровне, а ещё 20% не следят за подобным вовсе.
53% пользователей при появлении сомнительной информации проверяют её сразу в нескольких источниках. 35% предпочитают просто игнорировать такие сообщения. 7% пропускают «тревожные сигналы» и узнают подробности позже, а 4% сначала верят, а затем уточняют детали.
Только 1% пытаются подтвердить сведения у друзей или в чатах, что подчёркивает низкий уровень доверия к мнению знакомых.
23% респондентов видят прогресс в борьбе с фейками
23% респондентов отмечают, что прогресс в борьбе с фейками есть, хотя уровень дезинформации по-прежнему высок. 20% не видят изменений, 15% не задумываются об этом. Лишь 9% уверены, что ситуация улучшилась.
Треть опрошенных (33%) убеждены, что различать правду и вымысел стало сложнее.
Самыми эффективными методами разоблачения фейков респонденты называют:
- подробные разборы в СМИ — 28%;
- комментарии экспертов и официальных источников — 25%.
- видеоразборы — 5%.
33% опрошенных возлагают основную ответственность за работу с фейками на государственные структуры. Независимым фактчекерам и СМИ доверяют 26%, а платформам и соцсетям — лишь 6%.
Почти 40% россиян объясняют близким, где фейк
37% респондентов признались, что им регулярно приходится разъяснять родственникам и друзьям, что те столкнулись с дезинформацией. 24% делают это время от времени, 26% — только в очевидных случаях.
12% вовсе не объясняют близким, что информация может быть фейком, а 1% признались, что наоборот — это им разъясняют, где правда.
