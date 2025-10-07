«ГеоПоток» от 2ГИС: сервис видит местоположение сотрудников

2ГИС представил новый B2B-сервис «ГеоПоток», предназначенный для управления выездными сотрудниками и транспортом. Платформа позволяет в реальном времени отслеживать местоположение, анализировать маршруты и повышать эффективность работы полевых команд. Решение уже используется в пилотном режиме в горнодобывающей отрасли и здравоохранении, а также готовится к внедрению в нефтегазе, металлургии и банковском секторе.

Бизнес получает прозрачность процессов

По данным компании, «2ГИС ГеоПоток» помогает планировать маршруты и контролировать выполнение задач выездных сотрудников. Сервис отображает передвижение персонала и транспорта, фиксирует задержки, выход за границы рабочих зон и собирает историю маршрутов.

Особенность платформы — возможность корректировать работу в реальном времени: диспетчеры видят статус задач и могут мгновенно перераспределять ресурсы.

Сервис опирается на точные офлайн-карты

Основой нового решения стали собственные картографические технологии 2ГИС. В платформу интегрированы точные офлайн-карты с инфраструктурой и дорогами, Radar API — для определения местоположения при слабом GPS-сигнале, и Map Matching API, который восстанавливает маршрут по GPS-треку.

Бизнес получает минимизацию простоев и задержек

Сотрудники в полевых условиях используют мобильное приложение, чтобы уточнять маршруты и фиксировать выполнение задач. Менеджеры и диспетчеры работают через веб-интерфейс, контролируя выполнение планов и внося корректировки по ходу дня.

Такой формат делает управление выездными операциями гибким — особенно для крупных сетей, где важно минимизировать задержки и простоев.

Сервис применяют в промышленности и медицине, на очереди ресурсные отрасли

Пилотные внедрения «ГеоПотока» уже идут в горнодобывающей отрасли и здравоохранении — сферах, где особенно важна точность логистики и оперативное управление персоналом.

В промышленности сервис помогает координировать перемещения техники и рабочих групп на обширных территориях, снижая риски простоев и аварий. В медицине технология используется для контроля выездных бригад и транспортировки оборудования, где счёт идёт на минуты.

Компания также ведёт переговоры с партнёрами из нефтегазового и металлургического сектора, где оптимизация маршрутов и мониторинг персонала напрямую влияют на себестоимость проектов.

Безопасность данных

«2ГИС ГеоПоток» разворачивается на серверах заказчика или в облаке, а пользователи получают доступ через десктоп или мобильное приложение. Все процессы внедрения и сопровождения обеспечивает команда ИТ-специалистов 2ГИС. Такой формат позволяет компаниям сохранять контроль над данными и обеспечивать высокий уровень кибербезопасности.

Контекст

Для 2ГИС запуск «ГеоПотока» стал шагом в развитие корпоративного сегмента. Компания, известная как потребительский геосервис, постепенно формирует экосистему решений для бизнеса — от API и SDK до инструментов аналитики и навигации. Расширение в B2B-направление усиливает позиции 2ГИС на рынке корпоративных технологий и делает его одним из немногих российских игроков, предлагающих собственные картографические решения полного цикла.

В перспективе «ГеоПоток» может стать стандартом для крупных корпоративных структур с распределённой инфраструктурой — от энергетики до банковского бизнеса, где скорость реакции и контроль процессов становятся ключевыми факторами эффективности.