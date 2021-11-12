Booking.com скрыл инцидент со взломом своей базы американскими спецслужбами

В начале 2016 года хакер, имевший тесные связи с американскими спецслужбами, получил доступ к данным тысяч клиентов сервиса интернет-бронирования отелей Booking.com. Компания решила скрыть этот инцидент от властей, общественности и своих клиентов.

Пять лет назад хакер «Эндрю» взломал серверы Booking.com и украл данные бронирований отелей в странах Ближнего Востока (включая Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты), сообщила NRC Handelsblad. После двух месяцев исследований IT-специалисты Booking.com установили, что хакером был человек, имевший тесные связи с американскими спецслужбами. Он получил имена клиентов и их планы поездок.

Booking.com запросил помощь у Агентства разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) в расследовании масштабной утечки данных, но не уведомил об этом пострадавших клиентов или Голландское управление по защите данных (AP). Руководство сервиса утверждает, что в то время это не требовалось по закону, основываясь на рекомендациях, полученных от юридической фирмы Hogan Lovells.

Эксперты критически отнеслись к этому решению Booking.com. По их мнению, компания должна была уведомить клиентов, поскольку взлом «вероятно, окажет негативное влияние на частную жизнь отдельных лиц».

По данным NRC Handelsblad, америкая разведка шпионила за сайтами бронирования отелей, чтобы следить за передвижениями иностранных дипломатов и размещать подслушивающее оборудование в гостиничных номерах.

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