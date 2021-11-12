Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Booking.com скрыл инцидент со взломом своей базы американскими спецслужбами

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В начале 2016 года хакер, имевший тесные связи с американскими спецслужбами, получил доступ к данным тысяч клиентов сервиса интернет-бронирования отелей Booking.com. Компания решила скрыть этот инцидент от властей, общественности и своих клиентов.

Booking.com скрыл инцидент со взломом своей базы американскими спецслужбами

Пять лет назад хакер «Эндрю» взломал серверы Booking.com и украл данные бронирований отелей в странах Ближнего Востока (включая Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты), сообщила NRC Handelsblad. После двух месяцев исследований IT-специалисты Booking.com установили, что хакером был человек, имевший тесные связи с американскими спецслужбами. Он получил имена клиентов и их планы поездок.

Booking.com запросил помощь у Агентства разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) в расследовании масштабной утечки данных, но не уведомил об этом пострадавших клиентов или Голландское управление по защите данных (AP). Руководство сервиса утверждает, что в то время это не требовалось по закону, основываясь на рекомендациях, полученных от юридической фирмы Hogan Lovells. 

Эксперты критически отнеслись к этому решению Booking.com. По их мнению, компания должна была уведомить клиентов, поскольку взлом «вероятно, окажет негативное влияние на частную жизнь отдельных лиц».

По данным NRC Handelsblad, америкая разведка шпионила за сайтами бронирования отелей, чтобы следить за передвижениями иностранных дипломатов и размещать подслушивающее оборудование в гостиничных номерах. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Ralf Liebhold / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Booking проиграла в суде с ФАС – отели смогут ставить цены на своем сайте ниже, чем на сервисе
  2. 2 Акции главного конкурента Tesla взлетели на 19% сразу после IPO
  3. 3 История Rivian: от небольшой мастерской до первого электрического пикапа
  4. 4 «В конечном итоге ничего не работает, кроме опыта». Основатель ManyChat — о Долине, фокусах и первом миллионе
  5. 5 Хотите пожить в США? Это можно сделать с помощью студенческой визы
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

12 ноября 2021

Конкурс дистанционного мониторинга строительства от Сколково и Росатом

12 ноября 2021

Чемпионат по машинному обучению Live Coding Battle

13 ноября 2021

Secur’IT Cup от Лаборатории Касперского

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Основатели стартапа Amixr для управления IT-инцидентами продали бизнес американской Grafana

Новости

Рекрутеры назвали главные ошибки IT-специалистов при переговорах о заработной плате

Истории

Адвент-календари в России: бренды, которые распробовали западную традицию

Новости

Владельцы малого бизнеса рассказали, сколько готовы платить IT-специалистам

Колонки

Как правильно благодарить клиентов за положительные отзывы в сети

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма