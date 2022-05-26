Broadcom готовится провести одну из крупнейших сделок в истории

Broadcom объявила о поглощении производителя ПО VMware. Сделка станет одной из крупнейших в истории технологического сектора – ее сумма оценивается в $61 млрд.
VMware договорилась с ведущим мировым производителем полупроводников Broadcom о продаже, сделку одобрили обе ее стороны, говорится в сообщении Broadcom.
Акционеры VMware получат за каждую ценную бумагу четверть одной акции Broadcom либо $142,5 наличными. Если подсчитать, то VMware оценили на 44% дороже ее рыночной стоимости на 20 мая – последний день торгов перед первыми публикациями с новостями о сделке.
Сумма сделки составил $61 млрд, что делает ее одной из крупнейших в истории технологического сектора. В январе Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд, а в апреле Илон Маск заявил, что покупает соцсеть Twitter. Последняя сделка поставлена на паузу до выяснения некоторых деталей.
Фото на обложке: g0d4ather /
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