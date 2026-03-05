Бронирования отелей в феврале 2026 года выросли на 35% и достигли уровня июля: средняя стоимость ночи — 7,1 тыс. ₽

Объем бронирований отелей в феврале 2026-го вырос на 35% по сравнению с прошлым годом, сообщают «Яндекс Путешествия». Число заездов за месяц впервые достигло уровня июля 2025 года — самого активного месяца прошлого туристического сезона. Средняя продолжительность поездки — всего две ночи.

Средняя стоимость ночи в Москве и Краснодарском крае почти одинаковая

Согласно исследованию «Яндекс Путешествий», больше всего поездок в феврале 2026-го пришлось на традиционные туристические направления.

Москва и Московская область обеспечили 28% всех поездок, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 14%, Краснодарский край — 13%. В первую пятерку также вошли Республика Татарстан и Ростовская область — по 3%.

Средняя стоимость ночи в Москве и Московской области составила 7 440 рублей, в Санкт-Петербурге — 5 560 рублей, в Краснодарском крае — 7 290 рублей.

Северный Кавказ и регионы Сибири показали самый быстрый рост

В феврале сильнее всего вырос интерес к поездкам в регионы Северного Кавказа, Поволжья и Сибири.

Лидером по росту числа поездок стала Республика Северная Осетия — Алания — плюс 40% год к году. Далее следуют Свердловская область (+30%), Чувашская Республика и Хабаровский край (по +26%), Челябинская область (+24%).

Также заметный рост показали Республика Крым (+22%), Омская область (+19%), Красноярский край (+18%), Костромская область (+18%) и Кабардино-Балкарская Республика (+18%).

Туристы чаще бронировали поездки всего на две ночи

В феврале россияне чаще выбирали короткие поездки. Средняя продолжительность проживания составила две ночи.

Большинство пользователей «Яндекс Путешествий» бронировали жильё примерно за неделю до поездки. Однако для поездок в горные регионы — например, Карачаево-Черкесию, Республику Алтай, Кабардино-Балкарию и Адыгею — бронирования нередко делали не менее чем за две недели.

Гостиницы — самый популярный вариант размещения

В феврале 2026 года в 72% случаев пользователи выбирали для проживания гостиницы. Средняя стоимость ночи осталась на уровне прошлого года и составила 7 170 рублей.

Самыми популярными стали трехзвездочные отели — на них пришлось 34% заездов. Далее следуют четырехзвездочные гостиницы (33%) и объекты без звезд (20%). Пятизвездочные отели выбрали 8% пользователей.

Чаще всего россияне путешествуют парой

Чаще всего пользователи отправлялись в поездки вдвоем — на такой формат пришлось 35% всех заездов. Средняя стоимость ночи при путешествии парой составила 7 290 рублей.

Соло-туристы в большинстве случаев также выбирали гостиницы, а средняя стоимость ночи для них составила около 5 700 рублей.

Основной поток туристов сформировали жители мегаполисов

Наибольшее число бронирований в феврале сделали жители крупных городов.

Москва и Московская область обеспечили 29% всех поездок, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 9%, Краснодарский край — 3%.

При этом география спроса постепенно расширяется. Интерес к поездкам со стороны жителей Самарской области вырос в пять раз по сравнению с прошлым годом. Также чаще стали путешествовать жители Ростовской и Свердловской областей — число бронирований от пользователей из этих регионов выросло на 25%.