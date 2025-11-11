Microsoft создаст «суперинтеллект» — ИИ не заменит человека

Microsoft AI объявила о создании новой команды, которая займётся разработкой «человекоцентричного суперинтеллекта». Об этом сообщил глава Microsoft AI Мустафа Сулейман в корпоративном блоге компании. Новый ИИ будет служить людям и восстанавливать доверие к технологиям, которые сегодня вызывают страх.

Человек выше алгоритма

Главу Microsoft AI Мустафу Сулеймана называют идеологом «этичного ИИ». По его словам, цель новой команды — создать искусственный интеллект, который работает на человечество, а не вместо него.

При этом сохранять баланс между философией и бизнесом становится всё сложнее. Конкуренция Microsoft AI с OpenAI усиливается: недавно компания получила право использовать наработки OpenAI для разработки общего искусственного интеллекта самостоятельно, без участия партнёра.

Тем не менее Microsoft подчёркивает, что не стремится к созданию «всемогущего разума». Вместо этого компания делает ставку на контролируемый и человекоцентричный ИИ, который останется лишь инструментом для работы, а не заменой человеку.

«В Microsoft AI мы убеждены, что человек всегда важнее, чем искусственный интеллект», — подчеркнул глава Microsoft AI Мустафа Сулейман.

Новый ИИ будет помогать людям — и науке

Компания видит концепцию суперинтеллекта в трёх ролях:

Компаньон для человека — помогает пользователю учиться, принимать решения и оставаться продуктивным;

— помогает пользователю учиться, принимать решения и оставаться продуктивным; Буст для здравоохранения — не заменит, а усилит продуктивность врачей и качество лечения;

— не заменит, а усилит продуктивность врачей и качество лечения; Автор научных прорывов — ИИ будет создавать научные работы в области «чистой энергии».

Главная идея — не в замене человека, а в расширении его возможностей.

Бизнесу не придётся бояться ИИ

Для малого и среднего бизнеса концепция «человекоцентричного» интеллекта означает реальную интеграцию технологий. Microsoft предлагает управляемую систему, которую можно внедрять в конкретные бизнес-процессы, без риска потери контроля.

В такой системе ИИ становится рабочим инструментом, который компании могут использовать для обучения сотрудников, создания ассистентов, ускорения коммуникаций и анализа данных. Таким образом они смогут освободить время для решения стратегических задач.

Для предпринимателей это шаг к предсказуемому, регулируемому ИИ, который работает в заданных рамках и усиливает команду.

Контекст

Мустафа Сулейман пришёл в Microsoft в 2023 году, после ухода из Google DeepMind. Под его руководством компания выпустила первые собственные модели генерации текста, голоса и изображений. Теперь, запуская направление human-centric superintelligence, Microsoft фактически закрепляет новую стратегию: человек выше алгоритма.