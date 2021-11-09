Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Владельцы малого бизнеса рассказали, сколько готовы платить IT-специалистам

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Владельцы малого и среднего бизнеса рассказали, сколько готовы платить IT-специалистам. Большинство назвали сумму значительно ниже официальной рыночной – до 50 тысяч рублей в месяц, а также сказали, что вовсе готовы обойтись без таких сотрудников.

Владельцы малого бизнеса рассказали, сколько готовы платить IT-специалистам

Компания ESET провела исследование и выяснила, какую заработную плату собственники малого и среднего бизнеса готовы предложить штатным IT-специалистам. Половина назвала сумму до 50 тысяч рублей, 26% и 23% остановились на зарплатах в 50-100 тысяч рублей в месяц и выше 100 тысяч рублей соответственно.

«Интересно, что 71% респондентов уверены, что могут самостоятельно позаботиться о кибербезопасности бизнеса, без дополнительных сотрудников. Штатный программист есть только у трети (31%) компаний-участников опроса. В 23% случаев такого специалиста в команде нет и не планируется», – отметили в ESET.

Однако, 7 из 10 предпринимателей уверены в том, что в команде необходим IT-специалист для решения вопросов кибербезопасности. При этом 24% опрошенных рассказали, что в их компании случались намеренные или случайные утечки внутренних данных по вине сотрудников.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Большинство родителей довольны уровнем обучения кибербезопасности в школах — исследование
  2. 2 Цифры дня. Приз самому разговорчивому ИИ
  3. 3 Цифры дня. 11 миллионов любителей музыки
  4. 4 Рекрутеры назвали главные ошибки IT-специалистов при переговорах о заработной плате
  5. 5 Названы самые странные и бесполезные покупки россиян в «черную пятницу»
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

09 ноября 2021

ArchTech Московский акселератор

09 ноября 2021

FIT-M 2021

09 ноября 2021

Хакатон #SPBTRAVELINDUSTRYHACK

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма