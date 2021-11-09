Владельцы малого бизнеса рассказали, сколько готовы платить IT-специалистам

Владельцы малого и среднего бизнеса рассказали, сколько готовы платить IT-специалистам. Большинство назвали сумму значительно ниже официальной рыночной – до 50 тысяч рублей в месяц, а также сказали, что вовсе готовы обойтись без таких сотрудников.
Компания ESET провела исследование и выяснила, какую заработную плату собственники малого и среднего бизнеса готовы предложить штатным IT-специалистам. Половина назвала сумму до 50 тысяч рублей, 26% и 23% остановились на зарплатах в 50-100 тысяч рублей в месяц и выше 100 тысяч рублей соответственно.
«Интересно, что 71% респондентов уверены, что могут самостоятельно позаботиться о кибербезопасности бизнеса, без дополнительных сотрудников. Штатный программист есть только у трети (31%) компаний-участников опроса. В 23% случаев такого специалиста в команде нет и не планируется», – отметили в ESET.
Однако, 7 из 10 предпринимателей уверены в том, что в команде необходим IT-специалист для решения вопросов кибербезопасности. При этом 24% опрошенных рассказали, что в их компании случались намеренные или случайные утечки внутренних данных по вине сотрудников.
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Фото на обложке: Gorodenkoff /
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