В России в два раза сократилось количество проверок бизнеса

Количество проверок бизнеса в России снизилось как минимум в два раза по сравнению с допандемийным 2019 годом. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
«Мы уже видим, что как минимум в два раза сократилось количество надзорных мероприятий. Я сравниваю с 2019 годом, потому что в 2020 году был мораторий в силу ковида», — передает ТАСС слова Григоренко.
Как он пояснил, такая динамика связана со вступлением в силу ключевых положений закона о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в России. Этим законом с 1 июля 1021 года введена обязанность перехода на риск-ориентированный подход при проведении всех контрольно-надзорных мероприятий в РФ.
«У нас все надзорные органы меняли свои положения, отказываясь от плановых проверок. Это затрагивало чуть менее 500 нормативно-правовых актов», — отметил Григоренко, добавив, что сейчас более 15% проверок бизнеса носят профилактический характер.
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Фото на обложке: hedgehog94 /
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