ЦБ РФ сообщил о неравномерной стабилизации рынка труда: причина — компании удерживают лишних сотрудников

Российский рынок труда начал возвращаться к более сбалансированному состоянию, однако процесс идёт «медленно и неравномерно», сообщили «Ведомости» со ссылкой на Банк России. В ЦБ отмечают, что часть компаний продолжает удерживать сотрудников из-за опасений вновь столкнуться с дефицитом кадров в будущем. При этом другие компании массово сокращают сотрудников: за прошлый год число увольнений в крупном и среднем бизнесе за прошлый год выросло на 60%.

ЦБ зафиксировал минимальный дефицит кадров с 2023 года

В Банке России сообщили «Ведомостям», что доля предприятий, испытывающих нехватку персонала, снизилась до минимального уровня со второго квартала 2023 года. Кроме того, компании начали медленнее повышать зарплаты и премии, а также стали нанимать больше сотрудников на неполную занятость.

Читайте также: Почти половина россиян запланировали взять подработку весной: в среднем они рассчитывают получать 29 тыс. ₽ в месяц

В отдельных компаниях нехватка сотрудников по-прежнему сохраняется. Другие работодатели продолжают удерживать работников даже при снижении нагрузки. Таким образом, одни организации страдают от дефицита кадров, а другие — от профицита. Проблему могло бы решить перераспределение сотрудников между российскими компаниями.

В ЦБ пояснили, что бизнес опасается повторения кадрового дефицита, с которым компании столкнулись в предыдущие годы. В результате часть работодателей предпочитает сохранять штат даже ценой дополнительных расходов.

Безработица в России остаётся на уровне 2,2%

По данным Росстата, которые приводят «Ведомости», уровень безработицы в марте 2026 года составил 2,2%. Сроки закрытия вакансий сократились по сравнению с периодом 2023–2025 годов.

Кроме того, бизнес стал реже искать замену сотрудникам, уволившимся по собственному желанию. Часть задач компании автоматизируют, а часть распределяют между оставшимися работниками.

Число работников под риском увольнения выросло на 43%

В четвёртом квартале прошлого года крупные и средние компании уволили 32,6 тыс. сотрудников — на 59% больше, чем годом ранее. Тогда показатель составлял 20,5 тыс. человек.

По данным «Ведомостей», число сотрудников, которых работодатели планируют уволить, выросло до 105 тыс. человек. С июня прошлого года показатель увеличился на 43% — тогда речь шла о 73 тыс. работников.

При этом, как отмечают «Ведомости», в отличие от западных стран, где спад экономики сопровождается массовым высвобождением персонала, российские компании выбирают режим неполной занятости. Работодатели всё чаще переходят к режиму неполного рабочего дня или укороченной недели.

«Рынок кандидата» начал превращаться в «рынок работодателя»

По данным «Ведомостей», в большинстве отраслей количество желающих найти работу уже превышает число доступных вакансий, несмотря на официально низкий уровень безработицы. Дефицит кадров, о котором активно говорили в 2023–2024 годах, уже практически исчез. Высокий спрос сохраняется лишь в части отраслей — компаниям нужны опытные инженеры, линейный персонал и сильные менеджеры по продажам, сообщают собеседники экспертов.

Источники «Ведомостей» также отметили, что люди всё чаще ищут дополнительные источники заработка. Эксперты издания сообщили о росте неполной занятости в металлургии, автопроме и строительстве.

Читайте также: 80% россиян готовы к подработке не по своей специальности — каждый пятый хочет попробовать себя в новой профессии

По словам экспертов издания, число частично занятых работников в этих отраслях уже достигло максимальных уровней со времён пандемии COVID-19.