Apple отложила выпуск складного iPad до 2029 года

Как сообщает Bloomberg, Apple отложила запуск складного iPad как минимум до 2029 года. Компания столкнулась с инженерными сложностями при создании устройства с большим складным экраном: вес прототипа, особенности дисплея и ограничения технологий OLED вынудили перенести релиз. Разработка должна стать главным обновлением линейки iPad за последние годы.

Главные проблемы — вес конструкции и цена в $3 000

Складной планшет с кодовым названием J312 компания разрабатывает уже несколько лет. Изначально Apple планировала выпустить устройство к 2028 году, но из-за технических сложностей сроки сдвинулись как минимум на год. Главные проблемы — вес конструкции (около 1,6 кг, как у MacBook Pro), недолговечность шарнира и равномерность изгиба при складывании.

Apple работает над разработкой с Samsung Display: вместе они пытаются создать 18-дюймовый OLED-дисплей, который минимизирует характерную «складку» на месте изгиба. Та же технология используется в будущем складном iPhone, который компания готовит к 2026 году.

Однако инженеры уже предупреждают: увеличение диагонали делает устройство дороже и сложнее в производстве — предполагаемая цена модели составит около $3 000.

Для Apple — новый формат, для Huawei — релиз 2025 года

По данным источников, прототипы складного iPad не имеют внешнего дисплея: в закрытом состоянии они напоминают MacBook, а в открытом — 13-дюймовый ноутбук с цельным экраном. Концепция во многом повторяет Huawei MateBook Fold, представленный весной 2025 года. На данный момент китайская модель весит на фунт меньше, чем прототип Apple, и стоит примерно $3 400.

Для Apple этот проект должен был стать попыткой вернуть интерес к линейке iPad, спрос на которую замедлился после пандемии. На сегодняшний день выручка от планшетов остаётся ниже рекордного уровня 2021 года — и это несмотря на рост продаж после выхода обновлённого iPad Pro с чипом M5.

В 2026-м компанию ждут минимальные обновления: iPad Air получит процессор M4, а базовая модель — чип A18.

Ставка на инновации — и осторожность инвестиций

Складной iPad должен был стать витриной инноваций Apple: проект сочетает OLED-экран, новую систему шарниров и переработанную алюминиевую конструкцию. Но стоимость разработки и технологические риски поставили под сомнение экономическую целесообразность выпуска.

Некоторые сотрудники компании признают, что продукт может не выйти вовсе — как и ранее закрытый проект автономного автомобиля или облегчённой версии шлема Vision Pro.

Контекст

Apple уже несколько лет инвестирует в новые категории устройств — от умных очков до домашних роботов, совмещающих голосовое управление и нейросетевые функции.

По оценке аналитиков, компания старается диверсифицировать продуктовую линейку, чтобы компенсировать замедление продаж iPhone и iPad.



На фоне растущих затрат и конкуренции с Huawei, Samsung и Google вопрос о коммерческом успехе складного iPad остаётся открытым. Пока проект остаётся в разработке, пользователи ждут следующего большого шага — складного iPhone, намеченного на 2026 год.





