Число бронирований отелей на мартовские праздники в 2026-м выросло на 35–43%: ночь стоит в среднем 6–8,5 тыс. ₽

По данным туристических сервисов, спрос на поездки в длинные мартовские выходные вырос на десятки процентов. Так, на платформе «Островок» количество бронирований отелей в 2026 году по сравнению с прошлым годом увеличилось на 35%, в «Авито Путешествиях» — на 43%. При этом средняя стоимость ночи остаётся относительно стабильной — в диапазоне от 6 до 8,5 тысяч рублей.

Москва, Санкт-Петербург и Сочи — главные направления мартовских поездок

Москва и Санкт-Петербург вошли в число самых популярных городов для поездок на праздничные выходные. По данным «Яндекс Путешествий», на Москву приходится 14% всех бронирований отелей, на Санкт-Петербург — 13%, на Сочи — 9%. Также в десятке лидеров находятся Казань, Нижний Новгород, Геленджик и Краснодар.

Сервис путешествий Туту также фиксирует высокий интерес к этим направлениям. По его данным, доля Москвы и Санкт-Петербурга составляет 17% и 16% от общего числа бронирований билетов соответственно.

Всё больше россиян выбирают для поездок исторические города

В мартовские праздники россияне проявляют интерес не только к крупнейшим туристическим центрам, но и к городам с историческим и культурным наследием.

По данным сервиса «Островок», число бронирований отелей в Туле выросло в 2,5 раза, в Великом Новгороде и Твери — в два раза, в Ярославле — на 55%, а в Нижнем Новгороде — на 46%.

В сервисе уточняют, что эти направления выбирают именно для коротких поездок на праздничные выходные.

Цены на поездки в марте почти не изменились год к году

Большинство сервисов не фиксируют резкого роста или аномального удешевления стоимости поездок.

По данным «Яндекс Путешествий», средняя цена ночи в отеле на мартовские праздники составляет около 8 500 руб. Средняя стоимость авиабилета по России также держится на уровне 8 530 руб., а средняя цена железнодорожного билета — около 3 300 руб. По сравнению с прошлым годом изменений нет, уточнили в сервисе.

Сервис «Островок» зафиксировал небольшое подорожание по сравнению с 2025 годом. Средняя стоимость ночи в российских отелях составляет около 6 050 руб., что на 4% выше уровня прошлого года.

Четверть всех бронирований происходят в последний момент

Путешествия на мартовские праздники россияне чаще всего планируют заранее. По данным «Яндекс Путешествий», средний горизонт бронирования отелей и апартаментов составляет около одного месяца.

Тем не менее, часть поездок россияне оформляют в последний момент. По данным сервиса «Островок», почти четверть бронирований на праздничные выходные — 24% — была сделана за три дня до поездки. Сервис Туту также фиксирует бронирования «впритык»: на них приходится около 6% заказов.

«Туту» фиксирует рост зарубежных поездок

Сервис путешествий «Туту» отмечает рост спроса на международные поездки на мартовские праздники.

Среди зарубежных авианаправлений в топе находятся:

Ереван,

Ташкент,

Стамбул,

Баку,

Самарканд.

Направление Москва — Самарканд также вошло в пятёрку популярных маршрутов, число бронирований авиабилетов по нему выросло в 13 раз.

Самыми популярными маршрутами железнодорожных поездок за границу «Туту» назвал:

Минск,

Самарканд,

Петропавловск,

Ташкент,

Гомель.

Самые дорогие поездки — на горнолыжные курорты

Самые дорогие бронирования на праздничные даты фиксируются на горнолыжных курортах. По данным сервиса «Островок», одно из самых дорогих бронирований — более 580 тыс. руб. за три номера на три ночи в пятизвёздочном отеле в Красной Поляне.

В числе дорогих бронирований также поездка семьи в пятизвёздочный отель в Красной Поляне стоимостью около 380 тыс. руб. за пять ночей.

При этом встречаются и значительно более бюджетные варианты. По данным сервиса «Туту», минимальная зафиксированная стоимость проживания составила 493 руб. за ночь в Москве.

«Яндекс Путешествия» также отмечают существенную разницу цен между регионами: самая высокая средняя стоимость ночи на мартовские праздники зафиксирована в Камчатском крае — 13 120 руб., а самая низкая — в Еврейской автономной области — 2 950 руб.