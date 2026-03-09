Число бронирований отелей на мартовские праздники в 2026-м выросло на 35–43%: ночь стоит в среднем 6–8,5 тыс. ₽
Самое дорогое бронирование на праздниках — три ночи на Красной Поляне за 580 тыс. ₽
По данным туристических сервисов, спрос на поездки в длинные мартовские выходные вырос на десятки процентов. Так, на платформе «Островок» количество бронирований отелей в 2026 году по сравнению с прошлым годом увеличилось на 35%, в «Авито Путешествиях» — на 43%. При этом средняя стоимость ночи остаётся относительно стабильной — в диапазоне от 6 до 8,5 тысяч рублей.
Москва, Санкт-Петербург и Сочи — главные направления мартовских поездок
Москва и Санкт-Петербург вошли в число самых популярных городов для поездок на праздничные выходные. По данным «Яндекс Путешествий», на Москву приходится 14% всех бронирований отелей, на Санкт-Петербург — 13%, на Сочи — 9%. Также в десятке лидеров находятся Казань, Нижний Новгород, Геленджик и Краснодар.
Сервис путешествий Туту также фиксирует высокий интерес к этим направлениям. По его данным, доля Москвы и Санкт-Петербурга составляет 17% и 16% от общего числа бронирований билетов соответственно.
Всё больше россиян выбирают для поездок исторические города
В мартовские праздники россияне проявляют интерес не только к крупнейшим туристическим центрам, но и к городам с историческим и культурным наследием.
По данным сервиса «Островок», число бронирований отелей в Туле выросло в 2,5 раза, в Великом Новгороде и Твери — в два раза, в Ярославле — на 55%, а в Нижнем Новгороде — на 46%.
В сервисе уточняют, что эти направления выбирают именно для коротких поездок на праздничные выходные.
Цены на поездки в марте почти не изменились год к году
Большинство сервисов не фиксируют резкого роста или аномального удешевления стоимости поездок.
По данным «Яндекс Путешествий», средняя цена ночи в отеле на мартовские праздники составляет около 8 500 руб. Средняя стоимость авиабилета по России также держится на уровне 8 530 руб., а средняя цена железнодорожного билета — около 3 300 руб. По сравнению с прошлым годом изменений нет, уточнили в сервисе.
Сервис «Островок» зафиксировал небольшое подорожание по сравнению с 2025 годом. Средняя стоимость ночи в российских отелях составляет около 6 050 руб., что на 4% выше уровня прошлого года.
Четверть всех бронирований происходят в последний момент
Путешествия на мартовские праздники россияне чаще всего планируют заранее. По данным «Яндекс Путешествий», средний горизонт бронирования отелей и апартаментов составляет около одного месяца.
Тем не менее, часть поездок россияне оформляют в последний момент. По данным сервиса «Островок», почти четверть бронирований на праздничные выходные — 24% — была сделана за три дня до поездки. Сервис Туту также фиксирует бронирования «впритык»: на них приходится около 6% заказов.
«Туту» фиксирует рост зарубежных поездок
Сервис путешествий «Туту» отмечает рост спроса на международные поездки на мартовские праздники.
Среди зарубежных авианаправлений в топе находятся:
- Ереван,
- Ташкент,
- Стамбул,
- Баку,
- Самарканд.
Направление Москва — Самарканд также вошло в пятёрку популярных маршрутов, число бронирований авиабилетов по нему выросло в 13 раз.
Самыми популярными маршрутами железнодорожных поездок за границу «Туту» назвал:
- Минск,
- Самарканд,
- Петропавловск,
- Ташкент,
- Гомель.
Самые дорогие поездки — на горнолыжные курорты
Самые дорогие бронирования на праздничные даты фиксируются на горнолыжных курортах. По данным сервиса «Островок», одно из самых дорогих бронирований — более 580 тыс. руб. за три номера на три ночи в пятизвёздочном отеле в Красной Поляне.
В числе дорогих бронирований также поездка семьи в пятизвёздочный отель в Красной Поляне стоимостью около 380 тыс. руб. за пять ночей.
При этом встречаются и значительно более бюджетные варианты. По данным сервиса «Туту», минимальная зафиксированная стоимость проживания составила 493 руб. за ночь в Москве.
«Яндекс Путешествия» также отмечают существенную разницу цен между регионами: самая высокая средняя стоимость ночи на мартовские праздники зафиксирована в Камчатском крае — 13 120 руб., а самая низкая — в Еврейской автономной области — 2 950 руб.
