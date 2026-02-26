Чистая прибыль Сбера превысила 1,7 трлн ₽ в 2025-м — рост обеспечили корпоративные кредиты и процентные доходы

Чистая прибыль Сбера по МСФО за 2025 год составила 1,7059 трлн рублей — на 7,9% больше, чем годом ранее. Согласно финансовому отчёту банка, рентабельность капитала достигла 22,7%. В четвёртом квартале 2025-го чистая прибыль Сбера составила 398,6 млрд рублей.

Банк сохраняет запас финансовой прочности

Согласно отчёту, общий капитал группы составил 7,9 трлн ₽ — это собственные средства, которыми Сбер покрывает риски по кредитам и другим операциям.

Объём капитала превышает обязательные требования регулятора. Показатель достаточности капитала Сбера — 14,1%, норматив Банка России (Н20.0) — 13,7%.

Рост прибыли обеспечивают процентные доходы

Доходы банка всё больше зависят от кредитов и разницы между ставками по займам и депозитам. Чистые процентные доходы выросли на 18,5% и достигли 3 556 млрд ₽, чистая процентная маржа составила 6,2%.

При этом доходы от комиссий — за переводы, эквайринг и другие услуги — снизились на 1,1% и составили 833,7 млрд ₽.

Корпоративное кредитование растёт быстрее розницы

Доля проблемных кредитов остаётся относительно невысокой. Стоимость риска составила 0,9%, а кредиты с признаками серьёзной просрочки — 4,9% портфеля. Банк сформировал резервы, которые покрывают такие кредиты на 105,6%.

Корпоративный кредитный портфель увеличился на 15,4% и превысил 31,2 трлн рублей. В четвёртом квартале было выдано 7,2 трлн рублей корпоративных кредитов. Доля Сбера в корпоративном кредитовании составила 32,8%.

Розничный кредитный портфель вырос на 6,0% с начала года — до 19,2 трлн рублей. Ипотека увеличилась на 11,6% и достигла 12,5 трлн рублей, тогда как портфель потребительских кредитов сократился на 12,6%.

Сбережения населения продолжают увеличиваться

Объём средств населения в Сбере продолжает расти. Средства физических лиц увеличились на 20,3% с начала года и достигли 33,5 трлн ₽.

Одновременно расширяется клиентская база. Число активных розничных клиентов достигло 110,7 млн человек. Подписка СберПрайм выросла до 22,9 млн пользователей. Корпоративный сегмент также масштабируется: число активных клиентов достигло 3,5 млн.

Аудитория ИИ GigaChat превысила 20 млн

Совокупный экономический эффект от внедрения ИИ в 2025 году составил около 450 млрд рублей, из которых порядка 50 млрд рублей обеспечили решения генеративного ИИ.

Ежемесячная аудитория GigaChat превысила 20 млн пользователей, которые совершили более 800 млн запросов. Компания реализует более 670 инициатив в области GenAI.

Продажи ESG-продуктов достигли 7,6 млрд ₽

Объём проектов, которые Сбер относит к устойчивому и «зелёному» финансированию, вырос до 4,47 трлн ₽ — это на 17% больше, чем годом ранее. Речь идёт о финансировании компаний и инициатив, которые соответствуют принципам ESG — экологической, социальной и управленческой ответственности бизнеса.

Продажи некредитных ESG-продуктов — инвестиционных и страховых решений, связанных с устойчивым развитием, — составили 7,6 млрд ₽, увеличившись в 2,2 раза.

Сбер сохранил максимальные ESG-рейтинги. Рейтинг AAA от RAEX (российское рейтинговое агентство «Эксперт РА») и AAA.esg от НРА (Национальное рейтинговое агентство) означает высокую оценку подхода банка к устойчивому развитию и корпоративному управлению.